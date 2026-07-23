Revelan versión de la motociclista que transportó a Camila Potosí; dijo dónde la dejó

La versión de la mujer que fue vista en una motocicleta junto a María Camila Potosí, la joven de 21 años que desapareció en el sur de Cali, es uno de los puntos que ahora revisan las autoridades para reconstruir las últimas horas de la mujer embarazada.

La motociclista, identificada como Yulieth, habría sido registrada por cámaras de seguridad durante varios momentos del 16 de julio, día en que se perdió el rastro de María Camila.

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La mujer es considerada una persona de interés dentro de la investigación y su relato ha llamado la atención porque, según lo conocido hasta ahora, habría entregado versiones diferentes sobre la relación que tenía con la joven y sobre lo que hicieron juntas antes de su desaparición.

¿Qué dijo la mujer que transportó a María Camila?

De acuerdo con la información conocida en medio de la investigación, la familia de María Camila pudo conversar con la motociclista.

En ese momento, la mujer habría contado que acompañó a la joven a realizar unas compras relacionadas con implementos de higiene y que posteriormente la dejó en el puesto de salud de Los Polvorines, en el sur de Cali.

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Sin embargo, esta versión es revisada por las autoridades debido a que existirían inconsistencias en otros relatos entregados por la misma persona.

En una de las versiones que ahora son objeto de verificación, la motociclista habría asegurado que conoció a María Camila aproximadamente dos meses antes, cuando coincidieron en un programa Fami dirigido a mujeres en embarazo.

Camila Potosí fue encontrada sin vida por las autoridades en la vía a La Buitrera, en Cali. /Foto: redes sociales /IA

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La información que manejan los investigadores, no obstante, apunta a que la mujer no sería amiga de la joven, aunque aparentemente habría conseguido ganarse su confianza.

La familia de María Camila también habría manifestado ante las autoridades que la motociclista no sería una persona conocida del barrio.

El caso tomó especial relevancia luego de que las cámaras de seguridad permitieran reconstruir parte del recorrido de María Camila durante el día de su desaparición. En las imágenes aparece junto a una mujer afrodescendiente y de contextura robusta que se movilizaba en una motocicleta.

Una de las grabaciones fue registrada aproximadamente a las 10:33 de la mañana, cuando la motociclista aparece sin casco.

Más tarde, hacia las 4:16 de la tarde, vuelve a ser captada, esta vez con el elemento de seguridad, aunque no completamente puesto.

Otro detalle que revisan los investigadores está relacionado con una mochila verde que María Camila llevaba durante la mañana. En las imágenes captadas en horas de la tarde, la joven ya no aparece con este elemento.

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La reconstrucción de sus últimos movimientos también contempla una visita que habría realizado en la mañana al barrio Meléndez, donde fue a ver al primo de su cuñada, quien acababa de ser sometido a una cirugía. Después habría salido nuevamente.

Entre las hipótesis que revisan las autoridades está la posibilidad de que María Camila Potosí se dirigiera al puesto de salud de Los Polvorines para continuar con su atención médica. También se investiga la versión según la cual habría estado con la mujer de la motocicleta porque supuestamente le iban a regalar ropa.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el fallecimiento de Camila Potosí y analizan dos hipótesis clave Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

El mensaje que María Camila envió antes de desaparecer

Otro elemento que hace parte de la investigación es un mensaje que María Camila habría enviado a su cuñada antes de desaparecer.

En él, según la información conocida, escribió: “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”.

La joven tenía 36 semanas de embarazo y, de acuerdo con la información entregada por la Red de Salud Ladera de Cali, ese 16 de julio acudió a una consulta prenatal en el puesto de salud de Los Polvorines.

Diana Carolina Velásquez, gerente de la Red de Salud Ladera de Cali, explicó que la atención se desarrolló con normalidad.

“Tuvo su última consulta con médico. Fue una consulta que se desarrolló de manera habitual, como dicen las guías de práctica clínica. Ingresó alrededor de las 9 de la mañana a nuestra IPS. A las 9:33 cerramos historia clínica. Ella salió, ingresó al consultorio de manera individual e hizo el seguimiento respectivo”, señaló.

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La fecha probable de parto de María Camila Potosí estaba prevista para el próximo 10 de agosto.

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La familia espera encontrar a la bebé

La investigación tomó un nuevo rumbo después de que la Personería de Cali revelara información relacionada con la necropsia practicada al cuerpo encontrado cuatro días después de la desaparición de María Camila.

El mayor Alirio Acuña, subjefe de investigación criminal de la Policía en Cali, confirmó el hallazgo ocurrido en la vía La Buitrera.

“Fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en estado de gestación en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez. Preliminarmente, las características morfológicas y prendas de vestir coinciden con la ciudadana de 21 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 16 de julio en el sur de la ciudad”, informó.

Posteriormente, la Personería de Cali expresó su preocupación por los resultados de la necropsia y señaló que, según la información entregada a la familia, la bebé que María Camila esperaba no se encontraba en su vientre.

Ana Rubi Gómez, madre de María Camila, también habló sobre la situación y aseguró que lo conocido tras la necropsia le mantiene la esperanza de que su nieta pueda estar viva.

“Me da la esperanza de que mi nieta está viva”, afirmó, antes de hacer un llamado a quienes puedan tenerla para que “por favor se toquen su corazón y me la devuelvan”.

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La Personería de Cali pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades avanzar con rapidez en la investigación para establecer qué ocurrió con María Camila y determinar el paradero de la bebé.