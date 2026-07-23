Mamá de Camila Potosí hace fuerte revelación que sacude el caso; el bebé no está

El caso de Camila Potosí, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y fue hallada sin vida en una zona rural de Cali, sumó un nuevo elemento a la investigación tras los resultados de los exámenes forenses.

Las autoridades y los familiares confirmaron que, luego del procedimiento realizado por Medicina Legal, se estableció que el bebé ya no se encontraba en el vientre de la víctima.

María Camila Potosí desapareció el pasado jueves 16 de julio. Según el relato de sus familiares, salió de la casa de su cuñada acompañada por una mujer que se movilizaba en una motocicleta. Esa persona, a quien había conocido pocos días antes, presuntamente le había ofrecido regalos para su bebé.



Desde ese momento se perdió todo rastro de la joven hasta el 20 de julio, cuando su cuerpo fue encontrado a orillas de un río, en una zona rural de Cali. El informe preliminar señaló que presentaba signos de tortura, estaba atada de pies y manos y tenía cuatro heridas causadas con arma blanca.

Revelan los últimos mensajes y grabaciones en torno a la desaparición y fallecimiento de Camila Potosí Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué dijo Medicina Legal sobre el bebé de Camila Potosí?

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Tras el hallazgo del cuerpo, los análisis forenses confirmaron que el neonato no se encontraba en el vientre de la joven. Alba Ruby Gómez, madre de María Camila, relató el momento en que recibió la noticia:

"Me di cuenta ayer en Medicina Legal, cuando recibí el informe de que mi hija no tenía a la bebé en su vientre. Esa noticia me da la esperanza de que mi nieta siga con vida", expresó.

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Ante la posibilidad de que la recién nacida hubiera sido extraída con vida, la familia hizo un llamado público. "Como tengo la esperanza de que está viva, le pido a quienes la tengan que se toquen el corazón y me la devuelvan. Es lo único que me queda de mi hija", expresó Gómez.

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Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, entre ellas videos de cámaras de seguridad que muestran a la víctima a bordo de una motocicleta conducida por una mujer de piel morena y cabello afro.

De acuerdo con los familiares, esa mujer es considerada una pieza clave en la investigación, ya que, según afirman, ha cambiado su versión de los hechos en varias oportunidades.

Asimismo, los investigadores analizan mensajes enviados desde el teléfono celular de María Camila después de su desaparición. En ellos se aseguraba que "la situación estaba bajo control y que pronto regresaría a su casa", lo que podría indicar una presunta suplantación de identidad para ganar tiempo.

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El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, manifestó que la entidad brinda acompañamiento a la familia y exige celeridad en la investigación.

Por su parte, habitantes de la comuna 18 y allegados a la víctima organizaron un plantón en el sector de La Tienda de Pedro, en el sur de Cali, para exigir respuestas sobre el paradero de la recién nacida.

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