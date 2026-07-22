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Giro en el caso de Camila Potosí: estas son las dos hipótesis que investigan las autoridades

Las autoridades continúan analizando los últimos movimientos de la joven de 21 años, especialmente las horas previas a su desaparición.

Montaje visual que muestra a la izquierda una motocicleta estacionada junto al andén de una calle y a la derecha un recuadro superpuesto con la fotografía de Camila Potosí
Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el fallecimiento de Camila Potosí y analizan dos hipótesis clave
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), avanza en las diligencias para esclarecer la muerte de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que cursaba su octavo mes de embarazo.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el pasado 20 de julio en inmediaciones del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali, cuatro días después de que su familia reportara su desaparición.

A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades definieron varias líneas de trabajo para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables.

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Una de las principales hipótesis se centra en la identificación de la mujer que recogió a Camila Potosí pocas horas antes de que se perdiera su rastro. De acuerdo con registros de cámaras de seguridad analizados por el CTI, la joven fue vista por última vez con vida el 16 de julio, a las 4:13 p. m., cuando abordó como parrillera una motocicleta en el sector de Polvorines, en la carrera 96 con calle 2B.

La conductora fue descrita como una mujer de tez oscura, contextura robusta y cabello recogido en trenzas. Los investigadores buscan establecer qué relación tenía con la víctima y reconstruir el recorrido que realizaron ese día para determinar su posible participación en el caso.

Mujer en motocicleta junto a Camila Potosí, joven embarazada hallada muerta en Cali.
Una mujer en motocicleta habría recogido a Camila Potosí, joven con ocho meses de embarazo, en las últimas imágenes conocidas antes de que fuera hallada muerta.
/Foto: redes sociales

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¿Cuáles son las hipótesis sobre la muerte de Camila Potosí?

Otro de los aspectos que analiza la Fiscalía es el motivo por el que Camila salió de la vivienda de su cuñada, ubicada en el barrio Meléndez, donde permanecía mientras cuidaba a un familiar que se recuperaba de una cirugía.

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La reconstrucción de los hechos indica que esa mañana asistió a un control prenatal en la IPS de Polvorines. Horas después envió un mensaje de texto en el que informó que debía salir de manera urgente para confirmar la cita de unos exámenes médicos que le habían ordenado durante la consulta.

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Mujer en motocicleta junto a Camila Potosí, joven embarazada hallada muerta en Cali.
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Sin embargo, otra línea investigativa plantea que la mujer que conducía la motocicleta habría contactado a Camila con el ofrecimiento de regalarle ropa para el bebé que esperaba. Esta versión, no obstante, continúa bajo verificación y hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente por el CTI.

En un comienzo también circuló la versión de que el móvil del caso estaría relacionado con la extracción forzada del bebé o la inducción del parto. No obstante, esta hipótesis fue descartada de manera preliminar luego de que los exámenes forenses establecieran que el bebé permanecía en el vientre de la joven

El informe técnico señala que el cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana, con las manos y los pies atados, y presentaba múltiples heridas causadas con un arma. Además, se encontraba en avanzado estado de descomposición cuando fue realizado el levantamiento.

Ante la gravedad del caso, dependencias de la Alcaldía de Cali, entre ellas la Secretaría de Bienestar Social y la Subsecretaría de Equidad de Género, solicitaron que la investigación avance con celeridad y bajo un enfoque de género.

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Mira también: Revelan últimas Imágenes de María Camila Potosí con vida antes de su trágico final

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