El robo que sufrió Marce 'la recicladora' en pleno viaje social: "Ladrón sin corazón"

Incluso quienes dedican su vida a hacer el bien no están exentos de la inseguridad. En una íntima charla en El Klub de La Kalle, Marce la recicladora revivió uno de los momentos más amargos de su carrera: el robo que sufrió en Santa Marta durante un viaje con su comunidad de "reciclamores".

El contexto del incidente lo hizo aún más doloroso. Marce se encontraba en el que era el primer viaje organizado para llevar a un grupo de recicladores a conocer el mar.



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Justo después de una actividad muy emotiva alrededor de una fogata, donde el grupo hablaba sobre el perdón y la sanación, un delincuente que estaba escondido acechaba sus pertenencias.

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¿Qué le pasó a Marce la recicladora en Santa Marta?

El asalto ocurrió cuando Marce se quedó un momento sola recogiendo las cosas de la fogata para entrar al hotel. En ese instante, el ladrón la abordó y le arrebató su bolso.

Según su relato en El Klub de La Kalle, el delincuente se llevó su celular, el de otra persona, un parlante y su agenda personal. Fue un golpe emocional muy fuerte, especialmente por la falta de empatía del asaltante, quien escuchó toda la charla de sanación antes de actuar.

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¿Cuál es el valor de lo robado a Marce la recicladora?

La influenciadora ambiental estimó que las pérdidas materiales superaron los 15 millones de pesos. "Lloré toda esa noche", confesó Marce al recordar la impotencia de ver cómo una jornada de amor terminaba en un acto criminal. A pesar del trauma, las cosas no se pudieron recuperar en su momento.

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Sin embargo, Marce también compartió cómo la solidaridad le devolvió la sonrisa. Al día siguiente de que la noticia se hiciera viral en medios nacionales e internacionales (llegando incluso a Telemundo en Miami), varias marcas de tecnología se pusieron en contacto con ella para patrocinarla y reponer sus herramientas de trabajo.

Este episodio, aunque difícil, no detuvo su misión. Marce recalcó que, a pesar de haber sido víctima de un "ladrón sin corazón", la respuesta positiva de la gente y el apoyo de las marcas reforzaron su convicción de que en Colombia hay más personas buenas queriendo construir que personas queriendo destruir.

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