Koral Costa tendría en la mira a famoso streamer tras su separación: "Es blanquito"

Koral Costa volvió a captar la atención de los internautas luego de compartir varios videos en sus redes sociales, donde habló sobre su vida sentimental tras la separación del actor Omar Murillo, conocido en el mundo del entretenimiento como 'Bola 8'.

La cantante realizó una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus historias de Instagram, espacio en el que respondió diferentes interrogantes de sus seguidores. La artista cuenta con una comunidad de 552 mil personas en esta red social.

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Horas después, Koral publicó nuevas historias en las que se mostró mucho más relajada y acompañada por un hombre, mientras compartía unos tragos. En medio de la conversación surgió una pregunta relacionada con los hombres de la farándula con los que tendría algo más que una amistad.



¿Qué dijo Koral Costa sobre WestCol?

Ante la pregunta sobre con qué hombre de la farándula le gustaría tener una relación, la cantante respondió sin muchos rodeos y mencionó directamente al reconocido streamer WestCol, dejando una particular opinión sobre su apariencia: "Mire que la gente dice que WestCol es feo, a mí no me parece feo".

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La cantante también hizo referencia al color de piel del creador de contenido y aseguró que le parecía atractivo por esa característica: "Es blanquito", comentó mientras hablaba sobre el famoso streamer.

El hombre que acompañaba a la actriz también intervino en la conversación y aseguró que, según su percepción, a WestCol le gustan las mujeres con características similares a las de ella. Incluso mencionó que posiblemente podría ayudarla con la llamada 'tusa'.

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La cantante, sin embargo, señaló dos aspectos que podrían representar una dificultad para que algo así ocurriera, haciendo referencia a la diferencia de edad entre ambos y también habló sobre la estatura del streamer.

¿Koral Costa todavía piensa en Omar Murillo?

Aunque la cantante habló de WestCol, en otras historias dejó claro que todavía atraviesa un momento complicado después de su separación de Omar Murillo, con quien compartió cerca de 17 años de su vida.

Durante la dinámica, reconoció que no se encontraba del todo bien y respondió qué haría si 'Bola 8' llegara a pedirle una segunda oportunidad. La artista aseguró que actualmente se siente bien estando sola y que no busca comenzar una relación.

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"No estoy buscando quién me co..", manifestó mientras respondía a la pregunta de uno de sus seguidores. En otro momento, también expresó: "A mi no me vengan a decir, que si después de 18 años a usted le pasa, lo que me esta pasando, usted no va a sentir".

La famosa fue contundente al decir que, si necesita salir y disfrutar de esta nueva etapa, lo hará; también quiere hacer cosas que no pudo hacer durante su matrimonio.

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En otra de sus historias, habló sobre sus gustos y asegurando que: "Usted sabe que a mí me gustan negros amor", mostrando nuevamente su particular forma de responder a las preguntas de sus seguidores.

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¿Qué llevó a Koral Acosta a realizar estas publicaciones?

Las historias de Koral fueron compartidas horas después de que Omar Murillo publicara un video relacionado con la celebración de su cumpleaños en un reconocido bar gay de Madrid, España.

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En esa grabación, el actor también habló sobre la polémica que surgió a raíz de una fotografía en la que aparecía su mano junto a la de uno de sus amigos. Además, se refirió a los comentarios en los que algunas personas lo señalaban por hacer sufrir a Koral.

Finalmente, 'Bola 8' aseguró que durante su celebración revelaría todo lo relacionado con la situación y dejó entrever que nuevamente daría de qué hablar con lo que contaría.