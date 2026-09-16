Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
NÓMINADOS LATIN GRAMMY 2026
ESTO TE PAGARÍA COLPENSIONES
¿SE APROXIMA GRAN SISMO?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Dolorosa reacción de Koral Costa por foto de su ex con otro hombre: "Todo tiene su final"

Dolorosa reacción de Koral Costa por foto de su ex con otro hombre: "Todo tiene su final"

La cantante compartió varios videos por medio de las historias de sus redes sociales tras viralizarse una foto donde el actor colombiano aparece tomando la mano de un hombre.

Koral Costa reacciona en redes sociales tras viralizarse una foto de su exesposo Omar Murillo tomado de la mano con otro hombre
Koral Costa compartio emotivos videos tras la circulacion de una foto donde su exesposo, Omar Murillo, aparece tomado de la mano con otro hombre
Fotocollage realizado por La Kalle; @koralladiva
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Las redes sociales se encuentran encendidas tras una foto de Ómar Murillo conocido como 'Bola 8', expareja de la cantante Koral Costa; en las imágenes aparece el actor tomado de la mano con otro hombre.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

La cantante rompió el silencio tras recibir varios comentarios de sus seguidores por medio de sus redes; ella decidió tocar el tema mediante el posteo de varios videos
por medio de sus historias.

Últimas noticias

Amparo Grisales conmovida hasta las lagrimas por la interpretacion de Yo Me Llamo Pablo Alboran con la cancion Prometo
Farándula

Amparo Grisales rompe en llanto tras la presentación de 'Yo Me Llamo Pablo Alborán'

Marilyn Patiño habló del cambio físico de Margarita Rosa de Francisco
Farándula

Marilyn Patiño le habría lanzado una pulla a Margarita Rosa de Francisco por su cirugía

Puedes leer: Koral Costa hace inesperado pronunciamiento y desata reacciones: "Necesito un novio"

Durante las declaraciones realizadas por la caleña, dejó ver que aparentemente la situación le habría generado varias emociones, esto debido a que de fondo sonaba un vallenato del cantante Omar Geles junto a otros artistas.

Con trago en mano, la artista se refirió a su antigua relación, mostrando el celular con la captura de la fotografía; Koral respondió de manera clara. La artista señaló que cada persona tiene libertad para elegir el rumbo que quiere darle a su vida después de una separación.

“Las personas toman sus decisiones y deciden qué hacen y qué no hacen. Yo lo que puedo decir es que…”, expresó la creadora de contenido mientras se refería a la comentada foto de Ómar.

Te puede interesar:

Koral Costa anuncia que quiere ser mamá
Farándula

Koral Costa anuncia que será madre tras su ruptura con Omar Murillo: ¿Quién es el papá?

Silvestre Dangond: ¿qué le pasó y qué se sabe de su cirugía?
Farándula

Silvestre Dangond apareció en una sala de cirugía y esto fue lo que reveló el médico

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

¿Qué dijo Koral Costa sobre su relación con Ómar Murillo?

Publicidad

Koral recordó cómo fue la etapa que compartió con el actor durante los años que permanecieron juntos; en el video se refirió de manera positiva sobre lo que significó su matrimonio: “Yo lo que puedo decir es que cuando él estaba conmigo fue una retrochimba”.

Puedes leer: ¿Omar Murillo le pide cacao a Koral Costa? Curiosa publicación desata rumores de reconciliación

Publicidad

A pesar del estado en el que se encontraba la cantante, enfatizó que tanto ella como su expareja tienen derecho a continuar con sus vidas sentimentales después de la separación. “Yo mañana también puedo tener otra relación”.

La caleña también resumió parte de lo que siente frente al cierre de esta etapa con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Todo tiene su final, todo pasa”.

¿Cuál fue la foto de Ómar Murillo que generó rumores?

La polémica imagen que encendió las redes fue publicada por el mismo 'Bola 8' durante su paso por España. La mano del actor aparece junto a un hombre de origen español, a quien identificó como un amigo cercano y por quien aseguró tener un aprecio especial.

Te puede interesar:

Jessi Uribe junto a su hija Luna Uribe, sobre quien reveló un angustiante episodio de salud vivido en su infancia
Farándula

Jessi Uribe revela angustiante episodio que vivió tras sentir que su hija fallecía

Cirugía plástica de Margarita Rosa de Francisco: qué médico la operó y qué técnica usaron
Farándula

Cambio estético de Margarita Rosa de Francisco impacta a fans; decía que nunca lo haría

Junto a la imagen, el recordado actor de La Selección escribió: “No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”. Estas palabras crearon en sus seguidores incógnitas, preguntándose sobre el significado de la toma.

Publicidad

Posteriormente, Ómar se sinceró sobre la conexión que tiene con su amigo, mencionando: “energía vibrante que uno no puede ignorar”.

Sin embargo, también rechazó las interpretaciones de que fuera más que un amigo: “Es un hombre guapísimo y además me quiere… es mi pana, no es colombiano, es español”.

Publicidad

¿Por qué terminaron Koral Costa y Ómar Murillo?

La pareja confirmó el fin de su relación a inicios del año 2026, después de casi 17 años de relación. Los artistas explicaron que la decisión no estuvo relacionada con una infidelidad, sino con los diferentes caminos que comenzaron a tomar en sus vidas.

Puedes leer: Jessi Uribe rompe silencio sobre divorcio con Sandra Barrios; revela por qué pidió perdón

En su momento, Koral Costa afirmó que: “No fueron cachos. Si me hubiera engañado, lo hubiera hecho saber. La relación fue tomando rumbos diferentes, y no puedo estar soñando que todo va a permanecer igual”. Tras la ruptura, Ómar Murillo se radicó en España por motivos laborales.

La cantante también habló sobre el impacto que tuvo la distancia en la relación y enfatizó que: “No soy quien para frustrar los sueños de mi pareja, y hay momentos en que la pareja toma rumbos diferentes”.

Video que puedes ver: El día que Koral Acosta pasó de "Mamarracho" a reina de la noche

Publicidad

Relacionados

Koral Costa

Omar Murillo

Chismes de famosos