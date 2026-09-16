Dolorosa reacción de Koral Costa por foto de su ex con otro hombre: "Todo tiene su final"

Las redes sociales se encuentran encendidas tras una foto de Ómar Murillo conocido como 'Bola 8', expareja de la cantante Koral Costa; en las imágenes aparece el actor tomado de la mano con otro hombre.

La cantante rompió el silencio tras recibir varios comentarios de sus seguidores por medio de sus redes; ella decidió tocar el tema mediante el posteo de varios videos

por medio de sus historias.

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Durante las declaraciones realizadas por la caleña, dejó ver que aparentemente la situación le habría generado varias emociones, esto debido a que de fondo sonaba un vallenato del cantante Omar Geles junto a otros artistas.



Con trago en mano, la artista se refirió a su antigua relación, mostrando el celular con la captura de la fotografía; Koral respondió de manera clara. La artista señaló que cada persona tiene libertad para elegir el rumbo que quiere darle a su vida después de una separación.

“Las personas toman sus decisiones y deciden qué hacen y qué no hacen. Yo lo que puedo decir es que…”, expresó la creadora de contenido mientras se refería a la comentada foto de Ómar.

¿Qué dijo Koral Costa sobre su relación con Ómar Murillo?

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Koral recordó cómo fue la etapa que compartió con el actor durante los años que permanecieron juntos; en el video se refirió de manera positiva sobre lo que significó su matrimonio: “Yo lo que puedo decir es que cuando él estaba conmigo fue una retrochimba”.

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A pesar del estado en el que se encontraba la cantante, enfatizó que tanto ella como su expareja tienen derecho a continuar con sus vidas sentimentales después de la separación. “Yo mañana también puedo tener otra relación”.

La caleña también resumió parte de lo que siente frente al cierre de esta etapa con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Todo tiene su final, todo pasa”.

¿Cuál fue la foto de Ómar Murillo que generó rumores?

La polémica imagen que encendió las redes fue publicada por el mismo 'Bola 8' durante su paso por España. La mano del actor aparece junto a un hombre de origen español, a quien identificó como un amigo cercano y por quien aseguró tener un aprecio especial.

Junto a la imagen, el recordado actor de La Selección escribió: “No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”. Estas palabras crearon en sus seguidores incógnitas, preguntándose sobre el significado de la toma.

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Posteriormente, Ómar se sinceró sobre la conexión que tiene con su amigo, mencionando: “energía vibrante que uno no puede ignorar”.

Sin embargo, también rechazó las interpretaciones de que fuera más que un amigo: “Es un hombre guapísimo y además me quiere… es mi pana, no es colombiano, es español”.

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¿Por qué terminaron Koral Costa y Ómar Murillo?

La pareja confirmó el fin de su relación a inicios del año 2026, después de casi 17 años de relación. Los artistas explicaron que la decisión no estuvo relacionada con una infidelidad, sino con los diferentes caminos que comenzaron a tomar en sus vidas.

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En su momento, Koral Costa afirmó que: “No fueron cachos. Si me hubiera engañado, lo hubiera hecho saber. La relación fue tomando rumbos diferentes, y no puedo estar soñando que todo va a permanecer igual”. Tras la ruptura, Ómar Murillo se radicó en España por motivos laborales.

La cantante también habló sobre el impacto que tuvo la distancia en la relación y enfatizó que: “No soy quien para frustrar los sueños de mi pareja, y hay momentos en que la pareja toma rumbos diferentes”.

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