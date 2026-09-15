Marilyn Patiño le habría lanzado una pulla a Margarita Rosa de Francisco por su cirugía

Marilyn Patiño volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un video en el que habló sobre el cambio físico de una reconocida actriz colombiana. Aunque no mencionó directamente el nombre de Margarita Rosa de Francisco, varios seguidores relacionaron sus comentarios con la transformación que recientemente ha mostrado la protagonista de ‘Café, con aroma de mujer’.

En la grabación, Patiño recordó unas declaraciones que Margarita Rosa había hecho tiempo atrás, cuando hablaba sobre el paso de los años y las críticas que recibía por su apariencia. Según recordó Marilyn, en aquel momento la actriz defendía la idea de no intervenir su rostro porque quería vivir y mostrar el proceso de envejecer.

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Sin embargo, con el paso del tiempo, la postura habría cambiado. Patiño contó que, después de notar más arrugas en su rostro, la actriz decidió realizarse un procedimiento para disminuirlas, procurando mantener sus facciones.



La forma en que Marilyn contó la historia estuvo marcada por el humor y la ironía. Incluso, al referirse al cambio de opinión de la actriz, lanzó una frase que rápidamente llamó la atención:

"Le tocó tragarse sus palabras", expresó Patiño.

El comentario generó todo tipo de reacciones entre los seguidores, especialmente porque Margarita Rosa de Francisco ha sido muy comentada por su actual apariencia.

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Margarita Rosa de Francisco respondió a las declaraciones

Ante el revuelo que provocaron las palabras de Marilyn Patiño, Margarita Rosa de Francisco también se refirió al tema. La actriz reconoció que sabía que podía recibir críticas por haber cambiado de opinión, pero defendió su derecho a hacerlo.

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De esta manera, la conversación terminó girando no solo alrededor de su transformación física, sino también sobre las declaraciones que había hecho años atrás acerca de envejecer y aceptar los cambios naturales del rostro.

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En redes sociales, las opiniones quedaron divididas. Algunos usuarios coincidieron con la postura de Patiño y consideraron que Margarita Rosa simplemente cambió de parecer con el tiempo. Otros, en cambio, salieron en defensa de la actriz y señalaron que cualquier persona puede modificar su opinión y tomar decisiones diferentes sobre su apariencia.

¿Qué cirugía se hizo Margarita Rosa de Francisco?

Margarita Rosa de Francisco se realizó un procedimiento de rejuvenecimiento facial y cervical, es decir, que involucró tanto el rostro como el cuello. Además, el tratamiento incluyó la zona de los ojos, con el propósito de refrescar su apariencia sin modificar de manera drástica sus facciones.

El procedimiento fue realizado por el cirujano plástico Alan González, quien explicó que el trabajo buscó actuar sobre estructuras profundas del rostro para conseguir un resultado más armónico.

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La transformación de la actriz generó comentarios en redes sociales, especialmente porque años atrás había hablado públicamente sobre su intención de aceptar el proceso natural de envejecimiento.