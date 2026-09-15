LINK para descargar copia digital del registro civil en Colombia: sin filas ni trámites

En el territorio colombiano, contar con la documentación legal al día es indispensable para adelantar diversos trámites administrativos, judiciales y personales ante entidades públicas y privadas.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad pública encargada de custodiar los archivos donde reposa la información de estos registros y de administrar los canales oficiales para la expedición de sus duplicados.

Puedes leer: Conoce los créditos educativos que aliviarán tu bolsillo; no solo hay ICETEX



Generalmente, la entrega de esta clase de documentos de identificación se realiza en físico directamente a los titulares o a sus familiares responsables, entre los cuales se encuentran sus padres, hijos o cónyuges.



Sin embargo, la entidad ha habilitado una alternativa digital que le permite a todo ciudadano solicitar una copia en formato digital del registro civil que desee generar.

Esta modalidad te permite realizar la gestión desde cualquier lugar y a cualquier hora mediante un celular, computador o táblet, evitando que tengas que ir obligatoriamente a una oficina física de la Registraduría.

¿Qué es el registro civil y qué tipos existen en la Registraduría?

El registro civil es el documento fundamental para la identificación y la vida civil de los ciudadanos en Colombia. De acuerdo con la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, existen tres tipos de registro civil:

Publicidad

Registro Civil de Nacimiento: Es el primer documento de identificación legal de una persona en el país. Su función es señalar formalmente que una persona nace, que posee existencia jurídica ante el Estado y que se le asigna un número único de identificación personal.

Es el primer documento de identificación legal de una persona en el país. Su función es señalar formalmente que una persona nace, que posee existencia jurídica ante el Estado y que se le asigna un número único de identificación Registro por Matrimonio: Es el segundo tipo de registro civil y se encarga de legalizar formalmente una unión marital ante el Estado colombiano.

Es el segundo tipo de registro civil y se encarga de legalizar formalmente una unión marital ante el Estado colombiano. Registro de Defunción: Es el tercer tipo de registro y acredita de manera oficial el fallecimiento de una persona y el cierre de su vida civil.

Puedes leer: Cuarto ciclo de Renta Ciudadana: Prosperidad Social confirma cómo el RUI afectará

Con frecuencia, es necesario contar con una copia o duplicado de estos documentos para llevar a cabo diversas diligencias.

Publicidad

Entre los procesos habituales que requieren este tipo de documentación se encuentran los trámites de sucesión, la realización de bautizos y los procesos de divorcio, entre otros requerimientos legales.

¿Cómo se puede sacar una copia del registro civil por internet?

Si necesitas obtener una copia digital de tu registro civil, puedes completar la solicitud en línea ingresando a los canales virtuales de la entidad registradora. Para llevar a cabo el trámite correctamente, debes seguir estos pasos:

Acceder al portal oficial: Ingresa a la página web habilitada por la Registraduría para este procedimiento: https://copiaderegistrocivil.registraduria.gov.co. Iniciar sesión o crear usuario: Ingresa con tu usuario y contraseña registrados. Si aún no tienes una cuenta activa en la plataforma, debes hacer clic en el botón ‘Crear cuenta’ para registrarte. Seleccionar la opción de copia: Una vez dentro del sistema, da clic en la opción ‘Solicitar copia’. Elegir el tipo de documento: Selecciona el tipo de registro civil específico que deseas generar (nacimiento, matrimonio o defunción). Diligenciar la información: Completa minuciosamente tus datos personales en los campos señalados por la plataforma. Iniciar el trámite: Presiona el botón ‘Iniciar trámite’. Completar el formulario de pago: Llena el formulario correspondiente para continuar con la fase de pago del documento mediante la plataforma PSE.

¿Cuánto cuesta la copia digital del registro civil en 2026 y cómo se recibe?

El procedimiento para la expedición de la copia en formato digital requiere realizar el pago de la tarifa oficial estipulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El costo establecido para obtener la copia del registro civil tiene un valor de $18.750 pesos colombianos en el año 2026. Para realizar el pago, debes seguir atentamente las instrucciones señaladas en el portal y efectuar la consignación correspondiente de manera electrónica a través de PSE.

Una vez completada la transacción e instrucciones de pago, la copia del registro civil que solicitaste no requerirá descarga presencial, ya que será enviada directamente a la dirección de correo electrónico que quedó registrada en el sistema durante el proceso.

