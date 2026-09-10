La DIAN subasta joyas, oro y vehículos: LINK para ver precios y el catálogo virtual

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pone a disposición de la ciudadanía un mecanismo electrónico para la adquisición de diversos artículos mediante remates públicos.

A través de la plataforma de 'El Martillo', perteneciente al Banco Popular, la entidad lleva a cabo jornadas de subasta virtual en las que puedes encontrar bienes que van desde elementos de joyería y oro hasta vehículos, mercancía tecnológica, bodegas, casas y apartamentos.

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Si te interesa aprovechar estas oportunidades comerciales, debes tener en cuenta que los artículos ofertados en las pujas provienen de procedimientos legales específicos.



En concreto, corresponden a mercancías que han sido objeto de decomiso o aprehensión, bienes declarados oficialmente en estado de abandono, o propiedades embargadas mediante procesos de cobro coactivo contra personas que mantienen deudas pendientes por concepto de impuestos no pagados.



Debido a esta naturaleza legal, las propiedades y productos se entregan al comprador adjudicado en el estado exacto en el que fueron encontrados.

¿Qué productos remata la DIAN y cuál es el origen de estos bienes?

En cada evento programado, la DIAN y El Martillo organizan un catálogo variado para los interesados en adquirir propiedades y mercancías.

Entre los bienes más destacados que se ofertan en estas jornadas virtuales se encuentran lotes de tecnología, motocicletas, joyas, oro, así como bienes inmuebles entre los que se incluyen apartamentos, casas y bodegas.

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Cada uno de estos artículos cuenta con un valor base asignado, el cual representa el monto mínimo aceptado dentro del sistema para iniciar la puja.

Por ejemplo, para la jornada programada para este viernes, 11 de septiembre, a las 2:30 pm, El Martillo del Banco Popular habilitará una subasta enfocada en joyas, oro y otros bienes.

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Para consultar detalladamente cada ítem, el sistema te permite seleccionar el botón 'ver detalle', donde se despliegan todas las características específicas del producto y la cifra base establecida.

Es primordial destacar que la entrega de los bienes adjudicados se realiza bajo la condición de "tal cual se encontró".

Esto significa que la mercancía no cuenta con garantías adicionales de reacondicionamiento por parte de las entidades organizadoras, dado que proviene de procesos administrativos de cobranza o decomisos aduaneros.

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¿Cómo participar en la subasta virtual de la DIAN y consultar el catálogo en 'El Martillo'?

El proceso de participación se realiza de manera 100 % virtual, lo que te permite ofertar desde cualquier lugar siempre que cumplas con los requisitos de registro y financieros establecidos.

Para comenzar, debes ingresar al portal web de El Martillo del Banco Popular y crear una cuenta personal suministrando tu usuario y contraseña.

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Además de la cuenta de usuario, la DIAN exige como requisito indispensable que poseas una cuenta bancaria habilitada para realizar transferencias y pagos a través de la plataforma PSE.

Una vez registrado en el portal, puedes seguir estos pasos para realizar tus ofertas de manera ordenada:

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Consulta de fechas y horarios: Ingresa al portal y ubica el botón de color naranja denominado 'Próximos Eventos'. Allí podrás revisar el calendario con las fechas y horas exactas de apertura y cierre asignadas para cada subasta. Selección del catálogo: Navega por la lista de eventos disponibles, elige la subasta de tu interés y examina los lotes de productos habilitados. Haz clic en 'ver detalle' para conocer el valor base del bien. Ingreso a la subasta: En el día y hora indicados, entra a la 'Sala de Subastas Virtuales' utilizando las credenciales de tu cuenta previamente registrada. Constitución del depósito: Para habilitarte como pujante, debes constituir un depósito virtual. Esto se realiza desde el portal en la sección “Mi Cuenta – Constituye tu depósito”, efectuando la transferencia de fondos correspondiente mediante la opción de pago seguro PSE. Elección del lote y presentación de ofertas: Asocia el depósito virtual que constituiste al lote específico por el cual deseas competir. El sistema te guiará para realizar tus ofertas, indicándote de forma precisa cuál es el margen mínimo de mejora permitido respecto a la postura anterior. Seguimiento en tiempo real: Mientras la subasta permanezca abierta, la plataforma te mostrará de manera continua si tu postura se encuentra en estado de "Ganando" o "Perdiendo". Esta funcionalidad te da la posibilidad de reajustar tus propuestas monetarias en tiempo real antes de que se cumpla la hora límite de cierre.

¿Qué sucede tras el cierre de la subasta y cómo se entregan los bienes adjudicados?

Cuando se cumple el horario de cierre establecido para el evento, la plataforma electrónica procesa automáticamente todas las ofertas registradas para determinar cuál fue la propuesta más alta y declarar al ganador del lote.

En caso de que tu oferta resulte ser la ganadora, el sistema te notificará de manera formal mediante el envío de un acta de adjudicación a tu correo electrónico registrado.

A partir de la emisión de este documento, contarás con un plazo estricto de 4 días hábiles para efectuar el pago del saldo restante del bien adjudicado.

Una vez que completes la totalidad del pago dentro del tiempo fijado, la DIAN dará inicio al procedimiento formal que comprende la firma de contratos, la generación de la facturación correspondiente y la programación para la entrega física o legal de los bienes adquiridos.

Por otro lado, si participaste en la puja pero tu oferta no resultó ganadora, no perderás el dinero transferido. El sistema de El Martillo realiza la devolución automática de los depósitos virtuales directamente a la misma cuenta bancaria de origen desde la cual realizaste la transferencia mediante PSE.

