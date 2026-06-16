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Estrategia del FNA para que jóvenes compren casa nueva o usada; ahora financia el 100%

Si creías que ahorrar el 30% del valor de un inmueble era el único camino para tener techo propio, esta noticia te interesa: el FNA eliminó esa barrera, permitiéndote financiar la totalidad de tu hogar.

Cómo comprar vivienda sin cuota inicial con el FNA en 202
El Fondo Nacional del Ahorro ahora financia el 100% de tu vivienda y así puedes aplicar
Foto: Gemini y FNA
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Comprar una vivienda propia es, para muchos de nosotros en este 2026, el paso definitivo para alcanzar la estabilidad y tener un lugar seguro donde construir un futuro.

Sin embargo, la realidad del mercado inmobiliario actual es desafiante tanto para quienes construyen como para quienes, como tú, buscan comprar.

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Tradicionalmente, el primer gran obstáculo ha sido la cuota inicial, ese pago que suele representar el 30% del valor total del inmueble y que para muchas familias se convierte en una barrera infranqueable.

Para solucionar este inconveniente, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha lanzado una alternativa revolucionaria: una línea de crédito que permite financiar hasta el 100% del valor del inmueble.

Esto significa que, si eres afiliado, ya no necesitas contar con un monto específico de dinero ahorrado para iniciar el proceso de compra de tu casa o apartamento.

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¿Cómo comprar vivienda con el FNA sin tener la cuota inicial?

Se trata de una línea de crédito diseñada específicamente para que no tengas que preocuparte por ese desembolso inicial que tanto frena los sueños de los colombianos.

Al financiar la totalidad del costo del inmueble, el FNA se posiciona como la única entidad financiera en el país que elimina la cuota inicial como un prerrequisito obligatorio para acceder a la vivienda propia.

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Esta medida busca incluir a grupos poblacionales que antes veían muy lejos la posibilidad de ser propietarios, especialmente trabajadores y jóvenes que, aunque tienen capacidad de pago mensual, no poseen el capital acumulado para la entrada.

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Según la entidad, el objetivo principal es facilitar el acceso al techo propio bajo condiciones que sean equitativas y sostenibles en el tiempo, permitiéndote planificar tu futuro financiero con mayor confianza gracias a la estabilidad en las tasas de interés.

¿Cuáles son los requisitos y qué tipo de viviendas aplican?

Si estás pensando en aprovechar este beneficio, debes tener en cuenta que existen condiciones específicas para que el FNA te otorgue el 100% del financiamiento.

Lo primero que debes saber es que esta medida aplica para inmuebles destinados a Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

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Además, un requisito fundamental compartido por la Presidencia de la República es que la propiedad debe ser la primera vivienda que adquieras como afiliado.

No importa si decides comprar un inmueble nuevo o usado; mientras sea tu primera adquisición y cumpla con las categorías mencionadas (VIS o VIP), podrás solicitar que la entidad cubra la totalidad del costo.

Para iniciar, es recomendable que realices la simulación de tu crédito hipotecario a través de los canales oficiales de la entidad, donde también ofrecen otras líneas de financiamiento que cubren hasta el 90% para otros casos.

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El enfoque de este 2026 es claro: que el factor económico de la cuota inicial deje de ser un impedimento para que tú y tu familia logren el objetivo de tener casa propia.

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