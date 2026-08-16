¿Tienes tu casa protegida? Así funcionan los seguros ante un sismo en Colombia

El fuerte sismo registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto llevó a numerosas familias a revisar las condiciones de protección de sus viviendas y a preguntarse qué alternativas existen para afrontar los daños provocados por fenómenos naturales.

Cali, Pereira, Manizales, Armenia y diferentes zonas del Chocó estuvieron entre los territorios más afectados por la emergencia, mientras avanzaban las labores de atención y remoción de escombros.

En este contexto, los seguros para vivienda cobraron especial relevancia, especialmente entre quienes cuentan con una póliza que contempla eventos como terremotos, incendios, robos o erupciones volcánicas.

Fasecolda, gremio que reúne a las compañías aseguradoras, explicó que las personas con un producto activo deben comunicarse directamente con su aseguradora para reportar los daños ocasionados en el inmueble. Como parte del proceso, se pueden solicitar fotografías y videos que permitan evidenciar las afectaciones.

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Pero una de las preguntas que tomó fuerza después del sismo fue cuánto cuesta adquirir este tipo de protección y qué porcentaje de la vivienda puede llegar a cubrir.

¿Cuánto cuesta asegurar una vivienda ante un sismo?

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En Colombia existen diferentes compañías que comercializan seguros para hogares con coberturas frente a distintos eventos. Entre las mencionadas se encuentran Seguros Falabella, SURA, Seguros Bolívar y Axa Colpatria.

Las condiciones dependen de cada compañía y del producto contratado. Sin embargo, entre los eventos que pueden estar contemplados aparecen los incendios, temblores, terremotos, erupciones volcánicas, robos y actos mal intencionados de terceros.

La tarifa no necesariamente se calcula sobre el precio total que una persona pagó por el inmueble. Para establecer el valor del seguro se aplica una tasa de riesgo sobre el valor comercial de la estructura física de la vivienda.

Un aspecto importante es que el terreno no se incluye dentro de esta operación. Es decir, la evaluación de la tarifa toma como referencia el denominado valor destructible del inmueble y no el precio correspondiente al lote.

Como referencia, Seguros Falabella ofrece planes desde $11.900 mensuales, aunque el precio puede cambiar de acuerdo con la categoría seleccionada por el propietario de una casa o apartamento.

Por su parte, DAVIbank maneja una prima de “0,0148% mensual incluido IVA multiplicado sobre el valor destructible del inmueble”, según la información proporcionada.

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Esto significa que el precio final de la protección dependerá de las características de cada vivienda y de las condiciones establecidas en el contrato.

¿El seguro contra sismo cubre el 100% de la vivienda?

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Uno de los puntos que más interés genera después de una emergencia es conocer hasta dónde responde una póliza. En los seguros mencionados, la cobertura para terremotos puede alcanzar el 100% del valor de la vivienda asegurada, bajo las condiciones establecidas en el contrato.

No obstante, es importante diferenciar entre el valor comercial completo del inmueble y el valor de su estructura física. El cálculo de la póliza se realiza sobre esta última referencia, por lo que el terreno queda excluido.

Además de la protección frente a un sismo, algunas pólizas incluyen servicios de asistencia para situaciones cotidianas. Entre ellos aparecen servicios de plomería, cerrajería, electricidad e instalaciones de gas, dependiendo del producto adquirido.

La forma de pago también puede variar. Aunque existen pólizas con pagos mensuales, algunas compañías permiten modalidades semestrales o anuales.

¿Qué pasa si la vivienda resultó afectada por el sismo?

Las personas que ya cuentan con un seguro de vivienda y sufrieron daños deben comunicarse con la compañía correspondiente para iniciar el proceso de reclamación.

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Fasecolda recomienda informar oportunamente sobre lo ocurrido y presentar evidencias de las afectaciones, entre ellas fotografías y videos del inmueble.

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La documentación permite que la aseguradora conozca las condiciones en las que quedó la vivienda y pueda avanzar en la evaluación correspondiente, de acuerdo con los términos de la póliza contratada.

En el caso de quienes adquirieron una vivienda mediante un crédito hipotecario, el seguro puede estar incluido dentro de la cuota ordinaria que se paga en cada periodo.

La recomendación frente a este tipo de productos es comparar alternativas antes de contratar. Las coberturas, tarifas, servicios adicionales y condiciones pueden cambiar entre compañías, por lo que revisar cada detalle resulta clave para determinar qué protección ofrece realmente el seguro ante un sismo.