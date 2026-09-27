Eileen Roca reveló un sorpresivo caso de reencarnación que vivió su familia

Eileen Roca sorprendió durante una entrevista en ‘La red’ al contar una historia familiar relacionada con su hermana menor y un soldado que se encontraba hospitalizado.

El relato ocurrió años atrás, cuando la pequeña permanecía en una unidad de cuidados intensivos y, según explicó la exreina, fue declarada muerta por dos pediatras y un anestesiólogo.

La situación tomó un giro inesperado cuando, después de que las enfermeras cubrieran a la niña con una sábana y avisaran a su padre, la pequeña volvió a presentar signos de vida.

El detalle que convirtió aquella experiencia en una historia todavía más llamativa fue la presencia de un soldado en una habitación cercana.

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De acuerdo con el relato de Eileen Roca, el hombre falleció mientras la familia atravesaba el momento relacionado con la niña.

Según contó la actriz, cuando su padre llegó para verla, encontró a la menor llorando y moviéndose debajo de la sábana.

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El hecho llevó a la familia del soldado a relacionar ambos acontecimientos con una posible reencarnación.

Eileen Roca contó qué ocurrió con su hermana menor

Al recordar el episodio, Eileen Roca explicó que su hermana llevaba cerca de un mes en cuidados intensivos antes de que los especialistas la declararan muerta.

“A mi hermana, luego de tener un mes de estar en UCI, dos pediatras y el anestesiólogo la declaran muerta. Entonces las enfermeras la cubren en su sabanita en la cuna y la dejan ahí, llaman a mi papá y le dicen la noticia”, relató.

El padre de la artista, Jorge Albero Roca, es neurocirujano. Según el relato presentado en el programa, después de recibir la noticia les pidió a las enfermeras que llevaran a la niña a la morgue mientras él realizaba algunas diligencias antes de verla.

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En ese momento, un soldado permanecía en una habitación cercana. Eileen Roca explicó que el hombre falleció mientras su hermana permanecía cubierta en la cuna.

Cuando el padre de la exreina llegó al lugar, encontró a la pequeña llorando y moviéndose.

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“Ahí pasa el tiempo y el soldado estaba en la habitación seguida de ella. Ese soldado fallece y, cuando mi papá llega a ver a mi hermana con las enfermeras, la niña estaba llorando y se estaba moviendo dentro de la sabanita, como si el soldado hubiera dado la vida por ella”, afirmó Eileen Roca.

Eileen Roca reveló la explicación que dio la familia del soldado

La historia adquirió una interpretación todavía más particular por lo que posteriormente habría dicho la madre del soldado.

De acuerdo con Eileen Roca, la mujer comenzó a visitar a su hermana durante un tiempo y sostenía que su hijo había dado la vida para que la niña pudiera comenzar a vivir.

“La mamá del soldado duró visitando a mi hermana un tiempo diciendo que su hijo había dado la vida para que ella comenzara a vivir”, relató la actriz.

El padre de Eileen Roca también habló sobre lo ocurrido y, según la historia familiar, consideró que el episodio no tenía una explicación médica clara.

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“Realmente lo que sucedió no tiene una una explicación médica”, afirmó Jorge Albero Roca.

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La declaración tomó mayor relevancia dentro del relato porque tanto él como la madre de Eileen son profesionales de la salud. El padre es neurocirujano y su esposa es otorrinolaringóloga.

Según el testimonio, el médico consideraba especialmente llamativo que la niña hubiera comenzado a llorar después del tiempo que había permanecido cubierta.

Eileen Roca y el desenlace de la historia de su hermana

Aunque aquel episodio fue interpretado por algunas personas de la familia como una posible reencarnación, la historia de la menor tuvo posteriormente otro desenlace.

Según el relato compartido por Eileen Roca, su hermana permaneció con vida durante nueve meses después de aquel episodio, pero finalmente falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El caso fue recordado durante la conversación en ‘La red’, donde Mary Méndez manifestó su sorpresa por la historia y destacó particularmente que el relato provenía de una familia con padres vinculados al campo médico.

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“No estamos hablando de una persona que está como aferrada a un amor o a un dolor o a un sentimiento. Estamos hablando de un médico”, comentó la presentadora.

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La historia de Eileen Roca quedó así relacionada con una interpretación familiar sobre lo ocurrido entre su hermana y el soldado. Sin embargo, el concepto de reencarnación no cuenta con una confirmación científica definitiva, por lo que el episodio permanece como una experiencia personal que la exreina decidió compartir públicamente.