La Kalle  / Eileen Roca

Eileen Roca

  • Reconocida exreina se sometió a una cirugía estética: "satanizan la cirugía plástica”
    Eileen Roca, exreina de belleza
    Foto: Instagram @eileenroca
    Farándula

    Así quedó Eileen Roca, exreina colombiana, después de sus múltiples cirugías estéticas

    Eileen Roca, ex Señorita Colombia y actriz, decidió someterse a varias cirugías estéticas para recuperar su figura tras la maternidad. A través de redes sociales mostró los resultados.

  • Eileen Roca ex Señorita Colombia
    Eileen Roca ex Señorita Colombia
    /Foto: Instagram @eileenroca
    Farándula

    Exseñorita Colombia Eileen Roca anuncia que está embarazada; así luce su vientre

    La exreina de belleza decidió dar la buena nueva y comentó la gran emoción que vive junto a su familia.

  • 23261_Eileen Roca - Foto Instagram
    Eileen Roca publicó foto lavando loza, pero su “musculosa” espalda se robó el show
    Eileen Roca - Foto Instagram
    Farándula

    Eileen Roca publicó foto lavando loza, pero su “musculosa” espalda se robó el show

    La ex Señorita Colombia lució una blusa escotada en la parte trasera y a todos encantó.

  • 21529_Foto: Eileen Roca / Instagram
    ¡Atrevida! Eileen Roca se quitó la pijama y usó un brasier transparente para sorprender al esposo
    Foto: Eileen Roca / Instagram
    Farándula

    "Este mes no me van a pagar, pero pienso en mi familia y en mí": Elieen Roca en cuarentena

    La actriz señaló que estará en su casa en aislamiento por la pandemia del coronavirus.

  • 15038_La Kalle. Eileen Roca / Foto: Instagram
    ¡Sin explicación médica! Eileen Roca contó cómo le quitó el 'mal de ojo' a su hija
    La Kalle. Eileen Roca / Foto: Instagram
    Farándula

    “Eso no se hace”: Critican a Eileen Roca por ESTIMULAR a su bebé con peculiar método

    La foto de la exreina desató pelea hasta entre los mismos seguidores.