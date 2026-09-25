Karina García arremete contra Mr Stiven; tras fuertes declaraciones sobre su hijo con Kris

Las redes sociales permanecen encendidas tras el conflicto entre los creadores de contenido Karina García, Kris R, Mr Stiven y María Julissa, luego de que varias declaraciones que generaron una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

El conflicto surgió tras los señalamientos de Mr Stiven, quien cuestionó la paternidad del hijo que espera la creadora de contenido junto al cantante Kris R. Dichas declaraciones se difundieron de manera rápida provocado debates en varias plataformas digitales.

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¿Qué dijo Mr. Stiven sobre la paternidad del bebé de Karina García?

Todo empezó cuando el cantante de Trap lanzó una producción musical con una indirecta hacia María Julissa, pareja de Mr Stiven. La parte de la canción con la que le 'tiro' a la pareja fue: “Que risa, frontenando esas guisas, te pongo a que le ponga cachos al novio como Stiven a María Julissa”(Sic).

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Ante esa mención, el streamer respondió durante una transmisión en vivo para dirigirse al intérprete urbano. Allí aseguró que una persona cercana supuestamente le habría contado sobre un posible encuentro entre Karina García y el cantante Blessd en Cartagena.

Durante la emisión, el creador aseguró que ella habría estado con 'El Bendito' mientras el cantante el trapero esperaba afuera. Sin confirmación independiente de estas palabras, el streamer insinuó públicamente que el bebé en camino no sería de su pareja.

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¿Cómo respondió Karina García a las acusaciones sobre su embarazo?

Frente a las especulaciones sobre su embarazo, la creadora de contenido utilizó sus redes sociales para lanzar una dura respuesta. La influencer reprochó que Mr Stiven involucrara a su bebé en medio de la controversia, dejando ver su molestia por las declaraciones del streamer.

En su mensaje, Karina no guardó silencio, manifestando su indignación hacia el creador de contenido con las siguientes palabras: “Está bien que el que busca encuentra, pero ya salir a inventar y a meterse también con mi bebé, ¡qué hombre tan asqueroso!”.

Adicionalmente, la paisa se refirió al streamer de "poco hombre" a su vez rechazando que se difundan datos falsos. A ella le resulta inaceptable utilizar la llegada de su hijo como recurso de ataque en estas polémicas entre figuras de redes sociales.

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La respuesta no pasó desapercibida para la otra influencer involucrada, Julissa, quien señaló en su réplica que quien inició el conflicto fue el cantante de trap al mencionarla en su canción. Por su parte, Mr Stiven afirmó que sus frases respondieron únicamente a la provocación realizada en la producción.