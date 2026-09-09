Karina García, con la voz entrecortada, pide oraciones por su bebé: "Desde que me pasó eso"

Karina García volvió a aparecer en sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo avanza su embarazo y revelar una noticia que le genera tranquilidad después del susto que vivió semanas atrás.

La creadora de contenido mostró cómo luce actualmente su pancita y explicó que su bebé ya está más grande y que, según lo que le había indicado el médico, ha logrado permanecer más tiempo en el vientre del esperado inicialmente.

La también conocida figura de redes contó que actualmente se encuentra fuera de Colombia desde hace algunos días y que ya estaba preparando su regreso al país. Durante ese momento, aprovechó para hablar de la evolución de su embarazo y compartir con sus seguidores una actualización sobre el estado del pequeño.

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Según relató, hace aproximadamente un mes recibió la indicación médica de que su bebé necesitaba permanecer al menos dos semanas más en el vientre después del susto que tuvo ante la posibilidad de que naciera antes de tiempo.

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Sin embargo, esas dos semanas ya pasaron y ahora han transcurrido cuatro, un detalle que para ella representa un motivo de tranquilidad.

García explicó que el bebé está más grande y que cada semana adicional en el vientre resulta importante para que continúe desarrollando sus órganos.

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Por eso, decidió pedirles a sus seguidores que la acompañen con oraciones para que el embarazo pueda continuar el tiempo necesario.

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“Ya está más grande y seguro”, contó la influencer mientras mostraba su pancita.

La situación también la llevó a confesar que, aunque quiere que su bebé permanezca el tiempo correspondiente para completar su desarrollo, ya comienza a sentir ganas de conocerlo.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Karina García?

La creadora de contenido no ha revelado públicamente cuántos meses de embarazo tiene, por lo que ese dato todavía no ha sido confirmado por ella.

Lo que sí contó en sus historias de Instagram es que este 9 de septiembre su bebé cumple una nueva semana de gestación, algo que quiso celebrar especialmente porque representa un avance frente al momento de preocupación que vivió semanas atrás.

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Aunque no entregó el número exacto de meses, con base en el tiempo mencionado y en las referencias que ella misma ha dado sobre la evolución del embarazo, se estima que podría encontrarse entre los seis y siete meses de gestación.

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Sin embargo, esta cifra corresponde únicamente a una estimación y no a un dato confirmado por Karina García.