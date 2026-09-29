Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿QUIÉN ERA JHON CALZONES?
PENSIONADOS: PRIMA DE NAVIDAD
¿NUEVA PANDEMIA?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Alejandro Palacio reconoce el duelo que tuvo para soltar personaje de Rafael Orozco

Alejandro Palacio reconoce el duelo que tuvo para soltar personaje de Rafael Orozco

El cantante y actor que interpretó a Rafael Orozco en la novela pasó por El Klub de La Kalle y confesó qué fue lo más difícil de dejar atrás del personaje que interpretó.

Collage que muestra al actor Alejandro Palacio caracterizado como Rafael Orozco y en una entrevista hablando
Alejandro Palacio habló acerca del proceso emocional y el duelo que experimentó para dejar atrás su icónico papel como Rafael Orozco.
Foto: imágenes tomadas de Noticias Caracol y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

La producción televisiva inspirada en la vida de Rafael Orozco ha marcado a distintas generaciones. Sin embargo, el nivel de entrega artística que requirió Alejandro Palacio para caracterizar al icónico cantautor vallenato tuvo profundas implicaciones personales que se extendieron incluso después de finalizar el proyecto.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Durante su conversación con El Klub de La Kalle, el artista samario explicó que la dedicación que puso en cada jornada de grabación creó una conexión muy estrecha con el personaje.

Últimas noticias

La cantante Francy durante la entrevista en la que confiesa si predijo el terremoto del 10 de agosto en Colombia
Farándula

¿Francy había predicho el terremoto del 10 de agosto en Colombia? Esto confesó la artista

El artista Jhonny Rivera en imagen de referencia tras sorprender con un regalo de amigo secreto en Amor y Amistad
Farándula

Jhonny Rivera no escatimó en la "endulzada" de amigo secreto; dio tremenda sorpresa

Puedes leer: Los dos actores de 'Rafael Orozco' que perdieron la vida después de grabar la novela

Según relató el propio Palacio, haber interpretado a Rafael Orozco durante más de un año hizo que los límites entre su propia identidad y la del personaje se volvieran difusos, debido al nivel de compromiso que asumió durante el proyecto.

¿Qué fue lo más difícil para Alejandro Palacio al dejar atrás a Rafael Orozco?

Con el objetivo de evitar un cambio drástico en su rutina y en su imagen, Alejandro Palacio decidió modificar su apariencia de manera progresiva. Tras finalizar las grabaciones, conservó durante dos o tres meses el característico bigote de Rafael Orozco y comenzó a recortarlo poco a poco hasta retirarlo por completo.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Fue precisamente al desprenderse de este rasgo distintivo cuando enfrentó uno de los momentos más difíciles del proceso.

Publicidad

Te puede interesar

Taliana Vargas y Alejandro Palacio, actores de Rafael Orozco, el ídolo
Farándula

Los dos actores de 'Rafael Orozco' que perdieron la vida después de grabar la novela

Rafael Orozco, cantante del Binomio de oro
Farándula

Así luce María Angélica Navarro, la mujer por la que mataron a Rafael Orozco

"Fue un duelo cuando me quité el bigote, porque duré más de un año viéndome en el espejo y la línea entre Alejandro Palacio y Rafael Orozco era demasiado delgada", afirmó el cantante durante la entrevista.

Publicidad

El actor también describió la extrañeza que sintió al reencontrarse con su rostro sin los elementos que caracterizaban al personaje: "Fue muy extraño, me veía en el espejo y no sé si fue una despersonalización, yo todavía como que no me hallaba".

Palacio explicó que necesitó un tiempo para asimilar el cambio y volver a reconocerse plenamente en su propia imagen, repitiéndose internamente: "Okay, soy Alejandro, soy Alejandro".

¿Cómo logró Alejandro Palacio desligarse de Rafael Orozco?

La desconexión definitiva de la imagen del personaje también estuvo relacionada con la producción de su trabajo discográfico La voz del ídolo, un álbum en formato CD y DVD que posteriormente recibió una nominación a los Premios Grammy Latinos.

Puedes leer: Viuda de Rafael Orozco rompió en llanto tras emotivo homenaje a su esposo; usaron IA

Publicidad

De común acuerdo con su sello discográfico, Palacio optó por presentarse sin bigote para consolidar su imagen como solista, una etapa que había iniciado años atrás tras su paso por el Binomio de Oro.

Finalmente, el cantante subrayó que todo este proceso se realizó con un profundo respeto por la memoria de Rafael Orozco y por el público vallenato.

Publicidad

"Creo que fue lo idóneo tratar de desligarme poco a poco de Rafa, aun sabiendo que siempre va a estar en mi corazón con mucho orgullo", puntualizó.

Mira también:

Relacionados

Rafael Orozco

Actores colombianos