Alejandro Palacio reconoce el duelo que tuvo para soltar personaje de Rafael Orozco

La producción televisiva inspirada en la vida de Rafael Orozco ha marcado a distintas generaciones. Sin embargo, el nivel de entrega artística que requirió Alejandro Palacio para caracterizar al icónico cantautor vallenato tuvo profundas implicaciones personales que se extendieron incluso después de finalizar el proyecto.

Durante su conversación con El Klub de La Kalle, el artista samario explicó que la dedicación que puso en cada jornada de grabación creó una conexión muy estrecha con el personaje.

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Según relató el propio Palacio, haber interpretado a Rafael Orozco durante más de un año hizo que los límites entre su propia identidad y la del personaje se volvieran difusos, debido al nivel de compromiso que asumió durante el proyecto.



¿Qué fue lo más difícil para Alejandro Palacio al dejar atrás a Rafael Orozco?

Con el objetivo de evitar un cambio drástico en su rutina y en su imagen, Alejandro Palacio decidió modificar su apariencia de manera progresiva. Tras finalizar las grabaciones, conservó durante dos o tres meses el característico bigote de Rafael Orozco y comenzó a recortarlo poco a poco hasta retirarlo por completo.

Fue precisamente al desprenderse de este rasgo distintivo cuando enfrentó uno de los momentos más difíciles del proceso.

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"Fue un duelo cuando me quité el bigote, porque duré más de un año viéndome en el espejo y la línea entre Alejandro Palacio y Rafael Orozco era demasiado delgada", afirmó el cantante durante la entrevista.

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El actor también describió la extrañeza que sintió al reencontrarse con su rostro sin los elementos que caracterizaban al personaje: "Fue muy extraño, me veía en el espejo y no sé si fue una despersonalización, yo todavía como que no me hallaba".

Palacio explicó que necesitó un tiempo para asimilar el cambio y volver a reconocerse plenamente en su propia imagen, repitiéndose internamente: "Okay, soy Alejandro, soy Alejandro".

¿Cómo logró Alejandro Palacio desligarse de Rafael Orozco?

La desconexión definitiva de la imagen del personaje también estuvo relacionada con la producción de su trabajo discográfico La voz del ídolo, un álbum en formato CD y DVD que posteriormente recibió una nominación a los Premios Grammy Latinos.

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De común acuerdo con su sello discográfico, Palacio optó por presentarse sin bigote para consolidar su imagen como solista, una etapa que había iniciado años atrás tras su paso por el Binomio de Oro.

Finalmente, el cantante subrayó que todo este proceso se realizó con un profundo respeto por la memoria de Rafael Orozco y por el público vallenato.

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"Creo que fue lo idóneo tratar de desligarme poco a poco de Rafa, aun sabiendo que siempre va a estar en mi corazón con mucho orgullo", puntualizó.

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