¿Francy había predicho el terremoto del 10 de agosto en Colombia? Esto confesó la artista

Durante su visita a El Klub de La Kalle, la cantante de música popular Francy compartió detalles de la experiencia que vivió junto a su hijo Emanuel durante el sismo que sacudió a Pereira. La artista relató los momentos de angustia que enfrentó desde el séptimo piso del edificio donde reside y recordó las corazonadas que tuvo días antes del terremoto.

La artista, quien vive en la capital de Risaralda, explicó que días antes del movimiento telúrico había tenido un fuerte presentimiento.

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Según contó, mientras observaba las escaleras de emergencia de su residencia, pensaba constantemente en la posibilidad de que ocurriera una emergencia y en el temor de no poder proteger a su hijo de 16 años.“Yo siento que aquí va a pasar algo muy fuerte”, recordó haber pensado en varias ocasiones.



En los días previos al terremoto, la cantante se encontraba en Medellín, donde había asistido al desfile de autos antiguos de la Feria de las Flores. Incluso, según relató, le ofrecieron extender su estadía para asistir al tradicional desfile de silleteros, con tiquetes y hospedaje incluidos.

Sin embargo, ella aseguró que sintió un fuerte impulso de regresar a Pereira y decidió cambiar sus planes. “Me agarró ese desespero y gracias a Dios llegué a mi casa porque yo me hubiera enloquecido yo en Medellín sin mi hijo”, afirmó durante la entrevista.

¿Cómo fue la experiencia de Francy durante el terremoto?

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El terremoto se registró en la mañana del 10 de agosto, cuando Francy se encontraba en su vivienda ultimando detalles de su equipaje, pues tenía previsto dirigirse al aeropuerto para viajar a Miami y asistir a la lectura de los premios Hit Latin Music.

Mientras permanecía en el séptimo piso del edificio, la fuerte sacudida de la estructura provocó momentos de gran angustia. La artista contó que en medio del movimiento llegó a pensar que tanto ella como su hijo podían perder la vida.

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“En ese terremoto yo sentí que me iba a morir y que era la última vez que le iba a ver la cara a mi hijo”, manifestó.

Francy relató que durante el terremoto observó cómo algunos elementos comenzaron a caer y una intensa polvareda se levantó dentro del edificio. Ante el temor, abrazó a Emanuel y buscó permanecer junto a él durante los momentos más críticos. “Señor, Señor, Señor, y yo le decía: Manuel, te amo, eres el amor de mi vida, te amo... si esto se cae, que me encuentren con él”, recordó sobre lo ocurrido.

El reloj de la Catedral de Manizales quedó marcando las 7:34 a. m., hora en la que ocurrió el terremoto. /Foto: AFP

Una vez terminó la fuerte sacudida, madre e hijo evacuaron el edificio y permanecieron en el andén. Debido a la emergencia, sus planes de viaje fueron cancelados y posteriormente se trasladaron hasta la vivienda del padre de la cantante.

Durante el recorrido por la ciudad, Francy aseguró haber observado los daños que dejó el movimiento telúrico en diferentes sectores. Según su relato, pudo ver afectaciones en iglesias, hoteles y centros comerciales, además de conocer los daños sufridos por el apartamento de su hermana, que habría quedado completamente destruido.

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¿Qué dijo Francy sobre las causas del sismo?

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Al hablar sobre las razones detrás del terremoto, la cantante compartió una interpretación de carácter espiritual. La cantante manifestó que, desde su perspectiva personal, el fenómeno podría estar relacionado con una supuesta molestia de Dios hacia las personas.

“Está muy asociado a que Dios quizás está un poco molesto con nosotros”, expresó. La artista relacionó esta percepción con los daños registrados en algunos templos religiosos de distintas regiones del país y planteó una reflexión sobre la fe.

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“¿Te parece raro que casi todas las iglesias se cayeron, no solamente en Pereira sino en el Valle? Es como que, bueno: ‘Necesito que ustedes me busquen desde el fondo de su corazón, tengan más fe, no les voy a dejar un lugar donde vayan a buscarme, me tienen que buscar desde su corazón’”, concluyó Francy.

Cabe destacar que esta explicación corresponde a la interpretación personal de la cantante sobre lo ocurrido y no a una explicación científica sobre las causas del terremoto.

Mira la entrevista completa: