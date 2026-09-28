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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aura Cristina Geithner destapa detalles de su “romance prohibido” con Miguel Varoni

Aura Cristina Geithner destapa detalles de su “romance prohibido” con Miguel Varoni

Durante un podcast, la actriz reveló nuevos detalles de su relación con Miguel Varoni y habló de los sentimientos que tuvo por el actor en aquella época.

Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni, actores que protagonizaron un romance prohibido y fue muy viral en su momento
La actriz Aura Cristina Geithner durante las declaraciones en las que reveló detalles inéditos sobre su pasado amoroso con el actor y director Miguel Varoni
Foto: imágenes tomadas de @crissgeithner y @soyvaroni
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Una de las historias que generó mayores repercusiones en la farándula colombiana fue el romance entre Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni, pese a que el actor se encontraba casado. Tres décadas después, la actriz volvió a hablar sobre esta relación y entregó nuevos detalles de lo ocurrido.

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En una reciente conversación con las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper para el pódcast Las menopaúsicas, la actriz recordó la constante presión mediática que rodeó su romance con Varoni.

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¿Qué dijo Aura Cristina Geithner sobre su romance con Miguel Varoni?

Durante la conversación, la actriz explicó que uno de los principales problemas que enfrentó la relación fue la exposición pública, que terminó afectando su desarrollo en la vida real.

“Tampoco pudimos tener una relación tan sana como hubiéramos querido. El acoso de la gente era impresionante, sobre todo hacia mí”, afirmó Geithner.

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Asimismo, la artista habló sobre la manera en que la sociedad de aquella época juzgaba de forma diferente a hombres y mujeres cuando se veían involucrados en un escándalo de este tipo. Al referirse a ese doble rasero, señaló: “A él lo felicitaban, nosotras éramos muy castigadas”, en referencia a los señalamientos que recibió durante esos años.

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La lección de Aura Cristina Geithner después de su romance con Miguel Varoni

A lo largo de la conversación, la actriz no evitó referirse a su responsabilidad en los hechos y reconoció que fue infiel durante aquella época.

“¿Apoyo la infidelidad? No la apoyo, pero fui infiel. En esa época lo fui”, declaró de manera directa. Aunque aclaró que no se arrepiente de haberse enamorado de Varoni, sí expresó su pesar por el impacto que la situación tuvo en otras personas involucradas.

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“No lamento haberme enamorado de Miguel, lamento la situación y el dolor que tuvieron que pasar Patricia como Óscar”, manifestó la actriz a las periodistas.

Finalmente, Geithner aseguró que actualmente afrontaría una situación similar de una manera diferente y tomaría decisiones más claras. “Tomando decisiones: hasta luego, usted termina de verdad y arrancamos como debe ser”, sostuvo.

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Además, resumió su principal aprendizaje con una frase contundente: “Asumo esa responsabilidad y aprendí que no hay necesidad de lastimar a otros para estar con alguien”.

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¿Cómo fue el romance entre Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni?

El romance habría comenzado en 1993, durante las grabaciones de La potra zaina. La química entre ambos traspasó las pantallas, pese a que Miguel Varoni estaba casado con Patricia Ércole y Aura Cristina Geithner tenía pareja.

La relación se extendió durante varios años y terminó convirtiéndose en uno de los romances más comentados de la televisión colombiana de aquella época. La exposición mediática aumentó después de que ambos fueran descubiertos en Cancún, situación que terminó afectando la relación.

Tiempo después, Miguel Varoni se casó con Catherine Siachoque, mientras que Aura Cristina Geithner contrajo matrimonio con Marcelo Dos Santos.

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