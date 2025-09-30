Así luce actualmente la primera esposa de Miguel Varoni; ¿a qué se dedica?

Una de las relaciones más estables del mundo de la farándula es la que tienen Miguel Varoni y Catherine Siachoque, quienes se casaron el 4 de julio de 1997 en las afueras de Bogotá. Sin embargo, antes de su actual matrimonio, el actor tuvo otras relaciones, como fue el caso de la actriz Patricia Ércole.

El primer matrimonio que tuvo Miguel Varoni fue con la actriz colombiana Patricia Ércole, en 1991, fue la ceremonia, esto cuando el actor tenía 27 años y ella 30. La relación duró 2 años, debido a una infidelidad del actor con Aura Cristina Geithner, situación que generó mucho ruido en esa época.

Patricia Ércole es una reconocida actriz de teatro, cine y televisión, con más de 40 años de carrera, sumado a esto cuenta con una trayectoria como bailarina profesional en Latinoamérica y Europa. Cabe destacar que ella es hija de la estrella Raquel Ércole y el músico Lizardo Díaz.

En su perfil de Instagram, Patricia Ércole muestra que, además de ser actriz y bailarina, también de ser bióloga y vegana, motivada por su amor al medio ambiente y a los animales. Por otro lado, a través de su red social, comparte su día a día, coreografías que realiza y momentos especiales con su familia.

¿Cómo ha sido la carrera profesional de Patricia Ércole?

Inicialmente, la carrera artística de Patricia Ércole comenzó como bailarina, para posteriormente pasar al tema como actriz, donde su primer papel fue en la novela Los hijos de los ausentes en 1988. Luego, tomó mayor fuerza como actriz en su rol como Salomé en la serie de Gitana de 1990.

Sumado a esto, tuvo varios papeles en novelas reconocidas como Pecado santo, Sin tetas no hay paraíso, Oye bonita, Flor salvaje, Loquito por ti, entre otros. Además, de sus participaciones en el cine nacional como internacional en producciones como, Mi abuelo, mi papá y yo, La torre de Babel y muchas más.

Gracias a esto logró estar nominada en dos ocasiones de los Premios India Catalina en 1994 y 2008, situación similar que ocurrió en los Premios TVyNovelas en los años 1994 y 1996. Por lo cual, Patricia Ércole es muy reconocida por los diferentes televidentes a lo largo de los años, gracias a la dedicación e interpretaciones con tiene.

