Aura Cristina Geithner confesó que tiene una relación con un hombre 15 años menor

Aura Cristina Geithner, actriz y cantante recordada por sus papeles protagónicos en producciones como La potra zaina, Eternamente Manuela y Gata salvaje, volvió a captar la atención del público tras revelar detalles de su vida sentimental.

En una reciente entrevista con La Red, la artista, de 59 años, confirmó que mantiene una relación con un hombre 15 años menor que ella y aseguró que la diferencia de edad no representa ningún obstáculo para su felicidad.

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Aunque prefirió mantener en reserva la identidad de su pareja, explicó que vive esta etapa desde la tranquilidad, la independencia y el disfrute mutuo.



Según Aura Cristina Geithner, las relaciones en la madurez se construyen desde una perspectiva diferente, lejos de las presiones sociales que suelen rodear los vínculos en etapas más tempranas de la vida.

Sobre su visión del amor, expresó que "para las mujeres que ya pasamos los 50 años, somos mujeres que ya hemos tenido familia, que ya tenemos hijos grandes, que ya tenemos nuestro trabajo, que somos independientes económicamente. Tener un hombre con el que puedas compartir, salir a comer, divertirte, besarte delicioso, un abrazo... eso también se llama madurez", puntualizó.

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¿Aura Cristina Geithner volverá a ser mamá?

Uno de los temas que más llamó la atención durante la entrevista fue la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. La actriz reveló que hace varios años decidió congelar siete óvulos como una alternativa para ampliar su familia en el futuro, si así lo permiten sus circunstancias personales.

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Al referirse a esa decisión, explicó que, aunque actualmente no busca formar una nueva familia, conserva esa posibilidad. "Yo no voy a salir con un hombre que espera familia, aunque podría dársela, porque yo tengo óvulos congelados".

Durante la conversación también recordó su mediático matrimonio con el actor argentino Marcelo Dos Santos, con quien tuvo a su hijo Damián. Geithner reconoció que el proceso de separación fue difícil, pero aseguró que esa decisión marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

Al hablar sobre la maternidad y el impacto que tuvo su hijo en su crecimiento personal, afirmó: "Ese hijo vino a darme a mí esa sanación... Yo dije: 'No, yo no puedo seguir así. No soy feliz'".

Finalmente, la también creadora de contenido cuestionó los estereotipos que existen alrededor del envejecimiento femenino e invitó a valorar la madurez como una etapa de plenitud, independencia y bienestar, más allá de los estándares tradicionales de belleza y juventud.

