Aura Cristina Geithner revela nuevos detalles de su amorío con Miguel Varoni: “Estaba casado”

El romance que estuvo en boca de todos en algún momento fue el protagonizado entre Aura Cristina Geithner con Miguel Varoni. Por lo cual, la reconocida actriz decidió volverse a pronunciar sobre este tema y revelar nuevos detalles íntimos de esta relación que no fue vista de la mejor manera.

En su reciente entrevista para Caracol Radio, Aura Cristina Geithner explicó que al momento que se encontraban grabando una novela juntos, una chispa de amor comenzó a surgir entre los dos, pese a que Miguel Varoni estaba casado con Patricia Ércole y ella tenía una relación sólida de 8 años.

“Los dos nos enamoramos en esa novela. Te lo digo, éramos muy jóvenes los dos, él estaba obviamente casado, yo tenía mi pareja en ese momento, ya llevaba ocho años de relación, pero lo que surgió en la telenovela fue algo que traspasó”, explicó Aura Cristina Geithner en su entrevista.



Pese a eso, dejó en claro que esta decisión se debió inmadurez de los dos, así mismo, que les faltó tacto para darle una nueva dirección a su romance para evitar inconvenientes, debido a que por mucho tiempo fueron el ojo de la prensa y fueron juzgados por la decisión que tomaron.



¿Cuánto tiempo duraron Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni?

Aura Cristina Geithner explicó que pese a los problemas lograron consolidar su relación durante cuatro años. Sin embargo, durante dicho tiempo no lograron tener algo sano, debido a los comentarios que recibieron por parte de la sociedad, al punto que se llegó a tildar de una relación pecadora.

“Fueron los cuatro años más difíciles, no pudimos tener una relación sana Miguel y yo porque la gente no nos dejaba, o sea, siempre nos veían como una relación pecadora, una relación prohibida, no sé”, afirmó Geithner en la entrevista.

Estas declaraciones de Aura Cristina Geithner provocaron que en las redes sociales se pronunciaran ante esto, en especial porque muchos vieron innecesario recordar su romance con Miguel Varoni tiempo después, debido a que esto representaba una falta de respeto a las relaciones que tienen en estos momentos, mientras que otro sector resaltó la valentía de de la actriz.

“Me encanta que sea tan sincera y no tenga miedo de tocar esos temas” y “Siempre la he admirado, qué mujer tan espectacular”, por otro lado, también escribieron mensajes como: “Calladita se ve más bonita de qué vale hablar sobre eso”, “Debería guardarse esa historia, no había necesidad de desempolvar el pasado, el tiene su relación merece respeto”.