Aura Cristina Geithner revela una millonaria propuesta que recibió por encuentro privado

En una conversación franca y reveladora para El Klub de La Kalle, la reconocida actriz y creadora de contenido Aura Cristina Geithner no solo compartió detalles sobre su incursión en el mundo musical, sino que también abordó sin tapujos una de las preguntas que más intriga genera: las millonarias propuestas económicas por encuentros privados.

La artista, conocida por su versatilidad y su capacidad de reinventarse, dejó claro que su camino en la monetización de contenido digital está regido por estrictos protocolos, alejados de cualquier tipo de encuentro íntimo.

Geithner, quien anunció que en 2026 cumplirá 5 años en la plataforma de contenido, afirmó con convicción: "me he sostenido muy bien, la verdad tengo que decir gracias a esta plataforma he podido financiar mi carrera musical".

Su llegada a este espacio digital, según relató, no fue premeditada, sino que la vida misma la condujo allí. Residiendo en Medellín, un empresario español le abrió los ojos a las diversas formas de monetizar las redes, las cuales, aseguró, "están en furor".

A pesar de la connotación inicial de la plataforma, el empresario la tranquilizó, asegurándole que podía establecer su "propio protocolo", algo que ella ha seguido al pie de la letra.

"No hago explícitos, no tengo citas privadas con nadie", sentenció la artista, enfatizando que su trabajo se mantiene en el ámbito del "modelaje erótico", creando contenido como lencería y videos sensuales, siempre dentro de un límite definido.

Aura Cristina sorprendió con adelanto de su contenido en OnlyFans /Foto: Instagram crissgeithner

Aunque admite que a veces hay quienes se confunden, su respuesta es directa y honesta: "simplemente les dices la verdad, les dices oye si estás buscando otra cosa por aquí no es".

Es más, reveló que recibe "propuestas todos los días, propuestas de todo tipo", incluyendo una sorprendente oferta de más de 100.000 dólares por un encuentro privado.

Si bien no especificó si alguna de estas propuestas se concretó, fue enfática en reiterar que sus reglas son inquebrantables y que no sostiene encuentros íntimos.

Esta situación, lejos de ser un caso aislado, es una realidad para muchas artistas y figuras públicas, como ella misma señaló: "no es casual que muchas artistas y muchas personas reconocidas monetizan muy bien, porque no soy solo yo".



¿Cuántos años tiene Aura Cristina Geithner?

La mujer nació el 9 de marzo de 1967 por lo que en la actualidad (2025) cuenta con 58 años. Más allá de la controversia, Aura Cristina Geithner también se refirió a su floreciente carrera musical, una faceta que, aunque no siempre profesional, siempre ha estado presente en su vida.



¿Qué canta Aura Cristina Geithner?

Tiene distintas melodías y en distintos ritmos pero uno de los más destacados es un vallenato que canta junto a su hijo Demian Dos Santos llamado Tu Sangre En Mi Cuerpo.

Durante la entrevista la artista recordó su participación en temas de "La Casa de las Dos Palmas" y "La Potra Zaina", así como el éxito de su álbum "Calor", que incluyó el icónico tema "La Negra Celina" y le valió un disco de platino con más de 100.000 copias vendidas.

Hace dos años y medio, impulsada por la transformación digital y la independencia en la industria musical, retomó este camino. Aunque reconoce que es un proceso "muy duro y costosísimo", se autodenomina una artista "musicalmente emergente", pero destaca su persistencia y constancia.

Ha estudiado el mercado, producido sus propios videos para YouTube y construido su catálogo en Spotify, lanzando álbumes como "Renacer" (regional mexicano/popular) y su actual proyecto "Sentimiento Vallenato", que incluye colaboraciones con su hijo Damián y Embrujo Vallenato ("Simplemente Amigos").

