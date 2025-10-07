Catherine Siachoque impacta con su flexibilidad; Miguel Varoni no se contuvo

La pareja de actores Miguel Varoni y Catherine Siachoque lograron consolidarse y ser reconocida por sus diferentes trabajos en el mundo de la televisión, él como protagonista de la popular novela 'Pedro el escamoso' y ella por su papel antagónico de Doña Hilda en 'Sin senos sí hay paraíso'.

Un dúo que trasciende de las pantallas del televisor a las del celular, compartiendo contenido de su vida diaria con sus seguidores, algo muy común en ellos. Sin embargo, lo que sorprendió a los internautas fue una historia compartida por Miguel en su cuenta de Instagram.

Se trató de la manera en que Catherine, a sus 53 años, puede amarrarse los zapatos, mostrando una notable capacidad para estirarse, tanto así que Miguel comentó:



"Quiero mostrarles esta forma nueva de amarrarse los zapatos de mi esposa", dejando claro que incluso él se siente admirado por la destreza de Catherine.

Pero esta flexibilidad tiene una explicación. Catherine fue bailarina de ballet en su juventud, lo que le permitió desarrollar una impresionante elasticidad que aún conserva.

El cuerpo, al acostumbrarse a la actividad física, tiende a mantener cierta memoria muscular. Y no es de extrañar, ya que quienes la conocen desde hace tiempo saben que soñaba con ser bailarina desde niña, algo que aún disfruta en su adultez.

Aunque con el paso de los años experimentó diferentes cambios físicos, esto no es algo que le quite el sueño. Catherine expresó abiertamente que disfruta de su cuerpo en cada etapa de su vida. Siempre ha sido una mujer de buenas curvas y amante del baile.

En la cuenta de Instagram de Miguel Varoni, con más de 2,2 millones de seguidores, el actor comparte momentos de su vida en pareja con Catherine, donde queda en evidencia cómo lo más cotidiano se vuelve especial entre ellos: desde viajes, comidas, hasta un simple saludo al salir de casa.

En redes sociales, los seguidores de la pareja se maravillaron con la complicidad que mantienen a través de los años y cómo algo tan simple como amarrarse un zapato los muestra como un matrimonio sólido en el mundo del espectáculo, con 28 años de unión.

Esta pareja se llevó todas las interacciones positivas, desde el momento en que Catherine amarra sus zapatos hasta la reacción fascinada de Miguel ante la habilidad de su esposa en su vida diaria.

