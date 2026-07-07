Luisa Fernanda W confiesa qué habría pasado con Pipe Bueno si Legarda siguiera vivo

Si sigues de cerca la vida de los famosos colombianos, sabes que la historia de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ha estado bajo la lupa desde el primer día. Hoy, con casi siete años de relación, dos hijos (Máximo y Domenic) y una vida consolidada en México, la pareja se muestra más fuerte que nunca.

Sin embargo, Luisa decidió abrir su corazón en una entrevista reciente con Laura Tobón para hablar de un tema que siempre ha generado curiosidad: ¿qué habría pasado si la tragedia no hubiera tocado su puerta en 2019?.

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¿Qué hubiera pasado entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno si Legarda no fallece?

Esta es la pregunta que muchos se han hecho y que la propia Luisa abordó con total honestidad. Según relató en 'La Tobón Show', ella ha llegado a la conclusión de que sus caminos con Pipe estaban destinados a cruzarse de una forma u otra.



Lo que pocos saben es que, cuando ella aún era pareja de Fabio Legarda, el mánager de Pipe Bueno ya tenía interés en ellos; quería firmarlos para representarlos artísticamente a ambos.

Ante la duda de qué habría sido de su vida amorosa si Legarda no hubiera fallecido aquel fatídico 7 de febrero, la influencer fue clara:

“Uno no sabe si uno realmente tiene un seguro escrito o no, a lo mejor sí estaba destinado Pipe a ser el padre de mis hijos”.

Aunque reconoce que lo que vivió con el intérprete de 'Nutella' fue corto pero muy sólido, siente que su presente con Pipe es parte de un plan mayor que ya estaba en marcha incluso antes de que empezaran a salir.

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¿Cómo influyó la muerte de Legarda en el inicio de la relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

El inicio de este romance no fue fácil. Luisa recordó que fueron blanco de duras críticas porque el público consideraba que no había pasado suficiente tiempo desde la muerte de Legarda por una bala perdida.

Ante esto, ella defiende que "no hay un tiempo determinado para comenzar a amar" y que, aunque amó profundamente a Fabio, tras su partida decidió seguir viviendo.

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Pipe Bueno no solo llegó a su vida como una pareja, sino como un salvavidas emocional. Luisa confesó que el cantante fue fundamental para ayudarla a atravesar el duelo: la aconsejaba, la motivaba a salir de casa y la invitaba a sus shows para despejar su mente.

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Siguiendo el consejo de su psicóloga de hacer lo que la hiciera feliz, decidió darse la oportunidad con él.

A pesar de la estabilidad actual, la relación también ha pasado por momentos de tensión. Luisa reveló que durante su segundo posparto experimentó un fuerte desgaste emocional debido al desorden hormonal. En esa etapa, admitió que muchas personas le desesperaban, incluido el propio Pipe.

Incluso recordó que durante el embarazo, mientras él grababa una serie para Disney, ella sentía un rechazo inexplicable hacia el entorno del cantante. "A veces lo quería y a veces no", confesó sobre ese periodo que, afortunadamente, lograron superar.

Actualmente, tras comprometerse en Dubái en octubre de 2023, la pareja se encuentra enfocada en sus proyectos en México y en los preparativos de su futura boda, demostrando que, más allá de las dudas sobre el pasado, su presente es una construcción mutua basada en el apoyo y el crecimiento.