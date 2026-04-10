Luisa Fernanda W habla sobre Pipe Bueno y la confesión de un hijo a los 16 años: "Lloré"

Imagínate que estás empezando una relación con el cantante de música popular más famoso del país y, de la nada, te suelta una bomba: tiene un hijo oculto de una relación de cuando apenas era un adolescente.

Eso fue exactamente lo que le pasó a Luisa Fernanda W con Pipe Bueno. En una reciente aparición en el pódcast Puedo ser cualquiera, la empresaria paisa recordó cómo el artista decidió poner a prueba su temple con una historia que le "paró el corazón".

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Con una seriedad absoluta, Pipe le aseguró que a los 16 años se había convertido en padre y que mantenía al joven alejado de las cámaras para proteger su privacidad.



Luisa, que en ese momento estaba construyendo los cimientos de su confianza con el cantante, recibió la noticia con respeto y total seriedad, procesando lo que significaría integrarse a esa realidad.

La creadora de contenido incluso reveló que alcanzó a llorar tras recibir la noticia.

Sin embargo, tras varios días de tensión y justo antes de conocer al supuesto heredero, Pipe soltó la carcajada: todo era un chiste interno para ver cómo reaccionaba ella.

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Hoy, la pareja recuerda el episodio con humor, aunque en su momento fue una verdadera prueba de fuego para la influenciadora.

Pero no todo en esta historia de siete años han sido risas y bromas pesadas. A pesar de que hoy se ven como una de las familias más estables, con sus hijos Máximo y Domenic, han tenido que navegar aguas muy turbulentas.

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Luisa confesó que atravesaron un punto de inflexión tan delicado que ambos sintieron la necesidad de buscar ayuda externa para no perder el rumbo de su hogar.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Foto: Instagram @pipebueno

La situación fue tan crítica que Luisa llegó a un punto de rendición total. Mientras estaba frente al mar, en un momento de profunda conexión personal, decidió entregarle su situación a una fuerza mayor, admitiendo que ya no sabía cómo manejar los conflictos de pareja.

Fue entonces cuando Pipe Bueno, por iniciativa propia, decidió dar un paso al frente.

El cantante no solo comenzó a asistir a terapia con un psicólogo, sino que aceptó la invitación de un socio para asistir a un retiro espiritual.

Esa experiencia resultó ser el ingrediente mágico que necesitaban. Según relata la creadora de contenido, Pipe regresó de ese retiro completamente transformado y con las prioridades de su vida familiar mucho más claras.

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Fue ese cambio de perspectiva el que finalmente "destrabó" los planes que llevaban meses en pausa: su llegada al altar.

Actualmente, la maquinaria para la boda está a toda marcha. Luisa ya se encuentra en la búsqueda activa de su vestido de novia y la pareja está decidiendo si lanzarán la casa por la ventana con una fiesta masiva o si optarán por algo más íntimo, considerando el amplio círculo social del artista.

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Un detalle que tiene a los fans emocionados es el lugar del evento; se rumorea que la ceremonia podría realizarse en la capilla de su propio restaurante, Rancho MX, en Cajicá.

Este lugar no es solo un negocio exitoso para ellos, sino el sitio donde aseguran haber sentido una manifestación espiritual que terminó de unir sus caminos.

De ser una pareja que nació bajo el escrutinio mediático en 2019, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han evolucionado hasta convertirse en socios de vida y de negocios.

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