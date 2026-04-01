"Familia de Pipe Bueno se enojó conmigo": Luisa Fernanda W sobre por qué ocultó su relación

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se consolidaron como una de las relaciones más estables en el mundo de la farándula nacional, tanto es así que la influencer pasó por el pódcast Charlas Divinas y abrió su corazón sobre todos los aspectos que giraron entorno a su relación y porque al inició decidió mantenerla oculta.

Inicialmente, la empresaria comentó que su primer acercamiento fue estrictamente profesional. Esto debido a que Pipe Bueno, estaba interesado en el proyecto musical que Luisa desarrollaba en ese momento, por lo cual, se intentó hacer una reunión por medio del manager del artista Felipe Carreño. Inicialmente, Luisa rechazó la invitación con una excusa.

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Sin embargo, comentó que por "complicidad" de su mejor amiga, Luisa bajó al ascensor de su casa "sin maquillaje" y en ropa casual, solo para encontrarse de frente con el cantante y poder tener el almuerzo.



Pese a eso, Luisa Fernanda W comentó que al iniciar "no hubo ningún tipo de intención" ni atracción inmediata, la percepción de Pipe fue distinta: él le confesó después que en persona le había parecido mucho más bonita de lo que imaginaba.

¿Por qué Luisa Fernanda W decidió ocultar su relación con Pipe Bueno?

Luisa comentó que la transición de lo profesional a lo amoroso ocurrió muy rápido, situación que la lo que le generó un profundo conflicto interno. La influenciadora admitió haberse cuestionado si lo que sentía era "apropiado" salir con alguien, después del fallecimiento de su pareja Fabio Legarda.

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Al punto que explicó que hubo hasta tres razones para ocultar su relación con Pipe Bueno: La primera llegó a tener dudas sobre si eso iba a funciones y no quería estar expuesta ante esto. Luego admitió que su psicóloga le recomendó manejar las cosas con calma y que su vida privada no le pertenecía al público.

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Finalmente, ella mencionó que "toda Colombia estaba encima", juzgando cada uno de sus movimientos tras el fallecimiento de esto. Dicha situación, según comentó Luisa Fernanda W llegó a darle problemas con la familia de Pipe Bueno, debido a que no le comentaron lo que estaba sucediendo.

La influencer comentó que miles de seguidores dejaron de seguirla en redes sociales en señal de desaprobación. A pesar de esto, ella decidió priorizar su felicidad: "tampoco me voy a privar de volverme a enamorar si yo me estoy enamorado y si esto está siendo mutuo".

Hoy en día, la pareja ha consolidado una de las familias más estables del entretenimiento, con dos hijos y planes de boda tras una profunda transformación espiritual de ambos.