Luisa Fernanda W revela cómo el alcohol influye en su relación con Pipe Bueno: "Me alejo"

Luisa Fernanda W revela cómo el alcohol influye en su relación con Pipe Bueno: “Me alejo”

La creadora de contenido explicó cómo maneja personalmente la presencia del licor en su entorno y por qué a veces prefiere no estar en ciertos ambientes relacionados con el trabajo de su pareja.

Luisa Fernanda W revela como lleva su relación con el alcohol en su vida con Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Foto: Instagram de Luisa Fernanda W
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

La creadora de contenido Luisa Fernanda W habló sobre cómo maneja la presencia del licor dentro de su vida personal y en el entorno de su relación con el cantante Pipe Bueno.

En una interacción con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer fue consultada sobre cómo vive el hecho de que el consumo de bebidas alcohólicas forme parte del ambiente en el que trabaja su pareja.

Puedes leer:Así frenó Luisa Fernanda W las duras críticas de Robinson Díaz a influencers

Luisa Fernanda contó cómo controla el consumo de alcohol junto a Pipe Bueno

Al responder la pregunta, Luisa Fernanda W explicó que, desde su perspectiva, el licor puede ser negativo cuando no se sabe manejar y sostuvo que ella cuida su energía al alejarse de situaciones en las que percibe que esa dinámica está generando efectos que considera perjudiciales.

En sus palabras, señaló que cuando nota que el licor está ocasionando “estragos”, prefiere alejarse por completo del lugar.

La influencer aclaró que, aunque a veces es vista en eventos o shows relacionados con la carrera de Pipe Bueno, no asiste con tanta frecuencia porque esos ambientes no son los que ella quiere para sí misma.

Afirmó que apoya de manera total la carrera musical de su pareja, pero que ese apoyo no implica que tenga que estar siempre presente en todos los espacios donde el consumo de alcohol está presente de manera constante.

Luisa Fernanda W habal de su relación con el alcohol
captura de pantalla
Foto: captura de pantalla Instagram de Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W también mencionó que, más que hablar de la conducta de Pipe Bueno frente al licor, quería enfatizar su propia relación con esa sustancia. Dijo que ella toma de manera ocasional pero que no permite que el consumo de alcohol controle su vida ni su entorno.

En su explicación, la creadora dijo que muchas veces algunas personas la han llamado “aburrida” por su postura frente al consumo de alcohol, pero que ella elige cuidar de su bienestar emocional y físico, enfocándose en lo que considera beneficioso para su vida personal.

Puedes leer: Pipe Bueno celebró inicio de año en lujoso yate junto a jugador de la Selección Colombia

La conversación con sus seguidores se dio en medio de una caja de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, donde respondía dudas directas sobre temas de su vida cotidiana y su relación con Pipe Bueno, quien es uno de los artistas más reconocidos en el género de música popular en Colombia.

La creadora de contenido reafirmó que su relación con Pipe Bueno continúa, que apoya su trayectoria musical, y que su postura frente al alcohol forma parte de cómo ella cuida su espacio personal sin dejar de acompañar a su pareja en lo que considera importante.

Mira también: Así frenó Luisa Fernanda W las duras críticas de Robinson Díaz a influencers

