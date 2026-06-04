La Ola Blu se toma el lado divertido del Mundial; así puedes hacer parte de nosotros

Colombia ya se prepara para vivir los días más emocionantes, pero para hacerlo aún mejor, Blu encontró la fórmula para conectar a los oyentes de una forma distinta: fútbol + humor.

Por eso se está creando la Ola BLU que será conformada por oyentes y seguidores que quieran hacer parte de esta hinchada que sumará al lado divertido de la Copa del Mundo.

Participar es muy fácil, solo debes ingresar www.bluradio.com/laolablu , y seguir las instrucciones en las que el requisito en subir tus videos levantando la ola.



Una vez esto pase, los videos se unirán y formarán la ola más grande del país que saldrá de las cabinas de Blu.



Hacer la famosa ola en medio de un partido es una de las maneras más tradicionales en la que los colombianos viven la pasión del fútbol; por eso a través de todas las diferentes comunicaciones en televisión, YouTube, DITU y a través de todas las redes sociales iremos mostrando cómo va creciendo la Ola Blu.

¡El comercial de Blu será cada vez más grande a medida que todos compartan su ola! Además, no te pierdas la transmisión y todo el contenido futbolero por las frecuencias Blu en todo el país, Bluradio.com, DITU, YouTube y todas las redes sociales.

¡En esta Copa Mundial de la FIFA 2026 es hora de levantar la ola más grande del país! Únase al lado divertido del Mundial, ingrese y participe.