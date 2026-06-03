Nació el bebé de la exparticipante del Desafío que descubrió su embarazo durante el reality

Los seguidores del "Desafío Siglo XXI" se emocionaron al conocer la confirmación de Kathe, recordada integrante del equipo de los Neos, ya es madre. A través de sus plataformas digitales, la joven compartió la llegada de su hija. Un momento que quedó guardado para todos los seguidores del reality cuando se supo la noticia.

Este pasado 2 de junio de 2026, Kathe utilizó sus historias de Instagram para dar la noticia, tanto es así que la exparticipante publicó una imagen en blanco y negro. En la fotografía se puede apreciar la pequeña mano de la recién nacida sujetando con fuerza uno de los dedos de su madre.

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Pese a que la publicación despertó una ola de mensajes por parte de sus seguidores, Kathe decidió mantener reservada la noticia, tanto es así que hasta el momento, no compartió ni el rostro de la bebé ni otros datos de la recién nacida, manteniendo este acontecimiento en la intimidad del núcleo familiar.



¿Cómo descubrieron qué Kathe estaba embarazada en el Desafío?

Recordemos que durante su participación en la segunda edición del Desafío Siglo XXI, la deportista comenzó a experimentar síntomas inusuales que despertaron sospechas entre sus compañeros de equipo. Posteriormente, le realizaron una prueba médica que confirmó qué se encontraba esperando una vida durante la competencia.

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Posteriormente, Andrea Serna, resaltó la magnitud del evento al señalar que era la primera vez en la historia del reality que una competidora descubría que estaba esperando un hijo durante la competencia y comentó en su momento que esta situación era "lo más grande es la vida".

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Sin embargo, debido a las altas exigencias físicas y los riesgos que implicaba el reto del Desafío, Kathe debió abandonar el reality por recomendación profesional para proteger su salud y la de su bebé. Esto para después compartir con sus seguidores su proceso de gestación.

Nació el bebé de la exparticipante del Desafío que descubrió su embarazo durante el reality Foto: imagen tomada de redes sociales

Uno de los momentos más especiales ocurrió en febrero de 2026, cuando ella y su pareja, Nicolás Acevedo, realizaron un video de revelación de género para anunciar que esperaban una niña y Kathe describió la experiencia como su "sueño hecho realidad", además de confirmar si le terminó poniendo Emma, cómo lo mencionó en entrevistas previas.

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