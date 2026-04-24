Así fue el ‘cuadre’ de Kevyn y Guajira, exparticipantes del Desafío contó cómo se lo pidió

Tras meses de intensas especulaciones en redes sociales, Kevyn Rúa y Kelly Ríos, más conocida como 'Guajira', decidieron pronunciarse sobre su relación. Los ganadores del 'Desafío 2024' visitaron el set del programa 'Día a Día' este viernes 24 de abril de 2026 para confirmar que sí son pareja.

Aunque su conexión comenzó en la Ciudad de las Cajas cuando Kevyn invitó a Guajira a regresar al juego para que fuera su dupla y lo ayudará a coronarse campeón. Explicó que el romance no floreció sino tiempo después de que terminaran su participación en el reality.

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Inicialmente, Guajira explicó que tras el reality, Kevyn decidió mudarse a Medellín y se quedó a vivir temporalmente en su casa mientras encontraba un lugar propio. De igual forma, explicó que a pesar de que dormían en habitaciones independientes y buscaban mantener cierta distancia profesional.



Sin embargo, explicó que tanta cercanía provocó que hubiera una chispa. Posteriormente, afirmó que el amor se materializó durante un viaje que realizaron a Dibulla, en La Guajira, donde la relación tomó curso.



¿Qué más dijieron Kevyn y Guajira sobre su relación?

Uno de los momentos más comentados fue cuando Kevyn formalizó el compromiso, tanto es así que explicó que el momento de su ‘cuadre’ trató de hacerlo inolvidable para Guajira, tanto es así que comentó que con ayuda de su manager decidió hacer una celebración en un glamping de Guatapé, Antioquia.

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Al punto que explicó que preparó un escenario romántico que incluía globos, una bañera decorada, caminos de rosas y corazones, todo diseñado para que Kelly se sintiera cómoda y especial. Además mencionó que ya van para un año de relación, pero, que prefiere no mencionar la fecha exacta de aniversario.

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La pareja fue sincera al mencionar que decidieron proteger su intimidad y evitar el impacto negativo que pueden generar los comentarios en redes sociales, por lo cual, decidieron mantener en secreto su relación por mucho tiempo. "Preferimos mantener algunos aspectos de nuestra vida personal en privado para evitar problemas", aseguraron.

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Por otro lado, Guajira afirmó que su experiencia previa en el reality le dió herramientas para manejar el odio en internet. Mientras que Kevyn se mostró mucho más tranquilo, al mencionar que él prefiere leer los comentarios, pero solo para reír un rato y no se toma dichos mensajes personales.