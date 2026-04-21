Exparticipante del Desafío denuncia que fue víctima de complicada situación: “Sentí miedo”

Uno de los realitys más visto en Colombia es el Desafío, esto debido a que para sus participantes se convierte en una forma de darse a conocer, sin embargo, para Eleazar, exparticipante de la más reciente edición la fama se convirtió en un factor de riesgo que culminó en un traumático episodio de inseguridad.

Tanto es así que, el deportista reveló recientemente que fue víctima de un millonario robo en su vivienda, un suceso que le ha dejado profundas secuelas emocionales y cuantiosas pérdidas materiales y según sus palabras esto se debió a que se volvió muy reconocido.

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En una entrevista concedida al programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, Eleazar explicó que su paso por el concurso, donde se desempeñó como capitán del equipo Alpha, incrementó notablemente su visibilidad. Esta popularidad, según su testimonio, pudo haberlo convertido en un objetivo para los delincuentes.



De igual forma, mencionó que aunque se ganó 55 millones de pesos durante su permanencia en el programa, ese dinero no se encontraba en su poder, ya que se lo entregó a su madre para que ella lo administrara.



¿Qué más se conoció por parte de Eleazar del Desafío?

Eleazar relató para este medio que recibía visitas frecuentes de personas con un buen nivel económico, lo que pudo llevar a terceros a suponer erróneamente que en su casa se manejaban grandes sumas de dinero en efectivo. "De pronto pensaron que al ver tanto movimiento era que estaba moviéndose dinero dentro de la casa", señaló.

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Por otro lado, explicó que el hurto se dió durante un fin de semana en el que Eleazar se ausentó de su hogar. Sin embargo, cuando regresó vió que la puerta estaba forzada con graves daños en la cerradura y el interior de la vivienda en un desorden total.

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Al no encontrar las sumas de dinero que supuestamente buscaban, los delincuentes optaron por llevarse objetos de alto valor material y sentimental. Entre las pertenencias sustraídas se encontraba una consola de DJ, equipo fundamental para su labor profesional, además de diversas joyas.

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Poco después, Eleazar admitió que fue víctima de un intento de robo de su motocicleta de alto cilindraje. Aunque los criminales no lograron llevarse el vehículo, causaron daños significativos al intentar forzarlo, tanto es así que el arreglo de la motocicleta ascendió a otros 15 millones de pesos.

Ante esto, confesó haber sentido un profundo miedo al llegar a su casa y ver la puerta abierta, temiendo que los ladrones aún estuvieran adentro. Como consecuencia de estos hechos, el exintegrante del Desafío tomó la decisión de mudarse a un conjunto residencial que ofrezca mayores garantías de seguridad.