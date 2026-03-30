Deisy del Desafío reaparece en la calle vendiendo tintos: “Hace muchos años no vivía esto”

El reality El Desafío Siglo XXI dejó varias historias que siguen generando conversación en redes sociales. Aunque la temporada tuvo como ganadores a Anthony Zambrano y Miryan Hernández, otros participantes también mantienen presencia entre el público.

En los últimos días, Deisy, una de las concursantes, volvió a captar atención luego de aparecer en un video en el que se le ve vendiendo tintos en la calle. Las imágenes circularon con rapidez y provocaron múltiples comentarios entre seguidores del programa.

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El contenido no corresponde a una actividad laboral permanente. Según se conoció, el video se realizó como parte de una dinámica digital junto a la creadora de contenido Andrea Rico.



Durante la actividad, Deisy ofrecía café en vía pública mientras respondía preguntas relacionadas con su paso por el reality. El formato buscaba generar interacción con el público y compartir detalles de su experiencia dentro del programa. Las imágenes se grabaron como parte de contenido para redes sociales y posteriormente se difundieron en distintas plataformas.

Sin embargo, este detalle llamó la atención debido al contraste entre su reciente paso por televisión y la actividad mostrada en el video. En medio de la dinámica, la exconcursante indicó que en etapas anteriores trabajó en el comercio informal, donde vendía productos en la calle.

“Yo era vendedora ambulante, no con tintos, sino con galletas. Recordé los tiempos donde yo también trabajaba igual y dije ‘chévere. Hace muchos años no lo hago, pero chévere vivir la experiencia’”, mencionó la exconcursante del reality.

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Durante la grabación, Deisy también mencionó aspectos relacionados con su entorno familiar, señaló que mantiene responsabilidades con sus padres y su hermana menor.

Además, la deportista dijo: “Gracias a Dios me ha ido muy bien, no me puedo quejar, Dios sabe cómo hace sus cosas. Hace un tiempo estaba pasando una situación un poco compleja y el Desafío son experiencias y muchos sentimientos encontrados. Realmente uno aprende demasiado, crece un montón, pero las oportunidades después de que uno sale, no hay cómo explicar”.

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¿Quién es Deisy, exparticipante del Desafío?

Deisy es una joven de 23 años que participó en la reciente temporada de El Desafío Siglo XXI, donde hizo parte de las competencias físicas y de convivencia características del formato.

Durante su paso por el programa, logró visibilidad entre los seguidores del reality, lo que posteriormente se tradujo en crecimiento en redes sociales. Tras su salida, continuó activa en plataformas digitales, donde comparte contenido relacionado con su experiencia y su vida cotidiana.

Su participación en el programa se dio en medio de un grupo de competidores que enfrentaron pruebas físicas, retos de resistencia y dinámicas de equipo dentro de la llamada 'Ciudad de las cajas', escenario principal del formato.

La circulación del contenido generó comentarios diversos en redes sociales. Algunos usuarios expresaron sorpresa por su historia, mientras otros mencionaron sentir admiración respecto a la vida de la modelo.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: "Muy lindas las dos. Y trabajadoras como buenas colombianas", "Felicitaciones mujeres, muy berracas. Dios las bendiga grandemente" y "Deisy es toda empoderada aparte de bella".

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