Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: video

Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero compartieron las imágenes del accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados durante la noche del jueves 26 de marzo.

En el clip se ve cómo, segundos después del impacto, la pareja se baja del vehículo y se acerca a la motociclista que resultó afectada.

Puedes leer: Esposo de Johanna Fadul, Juanse Quintero, y su cambio desde que actuó en Padres e Hijos



La mujer, visiblemente alterada por lo ocurrido, intenta explicar lo que pasó mientras se recupera del susto. Todo quedó grabado y generó múltiples reacciones entre los usuarios.



Según lo que se aprecia en el video, el hecho ocurrió de manera repentina. La motociclista habría sido impactada por otro vehículo desde la parte trasera, lo que hizo que perdiera el control y terminara chocando contra el carro en el que se movilizaban los actores.

El impacto provocó que la mujer saliera expulsada de la motocicleta, aunque, de acuerdo con lo que se escucha en la grabación, logró ponerse de pie casi de inmediato.

Mientras tanto, Juan Sebastián Quintero mostró los daños que quedaron en su vehículo. En las imágenes se le ve señalando algunos golpes en la parte delantera del carro, explicando cómo se produjo el impacto. “Mira, abolló esto”, comenta mientras enfoca los detalles.

Publicidad

En medio de la conversación, también se escucha cómo intenta reconstruir lo sucedido. Según su relato, la motocicleta terminó golpeando su carro después de que la conductora perdiera el control tras ser impactada por otro vehículo que, al parecer, no permaneció en el lugar.

Esposo de Johanna Fadul, Juanse Quintero, y su cambio desde que actuó en Padres e Hijos Foto: Redes de Juanse Quintero

Publicidad

Por su parte, la motociclista dio su versión en el mismo video. Explicó que todo ocurrió en cuestión de segundos y que no alcanzó a ver lo que venía detrás. Según contó, iba manejando con normalidad cuando sintió el golpe que la hizo perder el control.

“Yo venía normal, ni siquiera frené”, se le escucha decir en uno de los fragmentos. También relata que, tras el impacto, salió despedida y logró levantarse rápidamente, aunque todavía estaba en estado de shock por lo sucedido.

La pareja de actores, que lleva más de una década de relación, decidió compartir el material completo para mostrar lo ocurrido desde su punto de vista.

Puedes leer: Johanna Fadul rompe el silencio sobre lesiones en su cara; dicen que le dieron en la jeta

¿Cómo están tras el accidente?

Por ahora, se desconoce con exactitud el estado de salud de la motociclista, aunque en las imágenes difundidas se le ve de pie y reaccionando tras el impacto, por lo que todo apunta a que habría sido principalmente el susto.

En cuanto a Johanna Fadul y su esposo Juan Sebastián Quintero, ambos salieron ilesos y no presentan afectaciones tras el incidente.