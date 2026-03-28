Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprenden con idea sobre tercer bebé, pero generan debate

La posibilidad de agrandar la familia volvió a ponerse sobre la mesa para Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, una de las parejas más seguidas del entretenimiento colombiano.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido sorprendió al hablar abiertamente sobre su deseo de tener un tercer hijo, pero también dejó ver las dudas que acompañan esta decisión. Lo que más llamó la atención fue la mención de una alternativa poco convencional que desató conversación entre sus seguidores.



Luisa Fernanda W y su dilema sobre un tercer hijo

En una dinámica cercana con sus seguidores, Luisa Fernanda compartió que la idea de un nuevo integrante en la familia surgió de manera espontánea. Según explicó, el tiempo sería un factor clave en la decisión, pues no quiere que exista una gran diferencia de edad entre sus hijos actuales, Domenic y Máximo, y un posible tercer bebé.

La influenciadora fue clara al expresar que, de tomar la decisión, debería hacerlo pronto. Esta reflexión abrió un espacio de conversación con sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con opiniones divididas sobre si es el momento adecuado para dar ese paso.



Luisa Fernanda W y la opción que generó debate

Uno de los puntos que más captó la atención fue cuando Luisa mencionó que, en caso de querer una niña, el proceso no sería tan sencillo. Según sus palabras, no todo depende del azar, lo que la llevó a considerar opciones que implican más planificación y tiempo.

Fue en ese contexto donde surgió la posibilidad de recurrir a un vientre de alquiler, una idea que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Sin confirmar una decisión definitiva, la creadora de contenido dejó claro que aún se encuentra evaluando qué camino tomar.

"Si yo quiero tener un tercer hijo o hija, tendría que pensar eso ya, o sea, yo tendría que encargar mi próximo bebé ya, porque siento que más adelante se llevarían mucha diferencia de edad”, dijo la creadora de contenido.

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Además, explicó que este tipo de procesos no son inmediatos, lo que aumenta la incertidumbre frente a la decisión final. Por eso, decidió apoyarse en su comunidad digital para escuchar diferentes puntos de vista antes de avanzar.

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Una decisión abierta al público

Fiel a su estilo cercano, Luisa Fernanda no dudó en involucrar a sus seguidores en este momento personal. A través de sus historias, pidió opiniones y abrió el debate sobre si debería buscar un tercer hijo o mantenerse con su familia actual.

Mientras tanto, la conversación sigue creciendo en redes sociales, donde sus fans analizan cada detalle de sus declaraciones. Por ahora, no hay una decisión tomada, pero lo cierto es que cualquier paso que dé seguirá siendo tendencia.

La historia de esta pareja demuestra, una vez más, cómo su vida personal logra conectar con millones de personas, convirtiendo cada anuncio en un tema de interés nacional.

