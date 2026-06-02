Encuentran sin vida a influencer en su casa; había dejado mensajes de alerta

La muerte de Paola Márquez ha generado conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital en México. La influencer, de 30 años, fue hallada sin vida en su vivienda el pasado sábado 30 de mayo en el municipio de Huehuetlán, en San Luis Potosí, un hecho que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

La noticia comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales luego de que familiares acudieran a visitarla a su domicilio y encontraran una escena que dio paso a la intervención de los organismos correspondientes.

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Paola Márquez se había convertido en una figura conocida dentro de las redes sociales gracias a los contenidos relacionados con estilo de vida que compartía frecuentemente con su audiencia. En TikTok acumulaba cerca de 1,7 millones de seguidores, quienes seguían de cerca sus publicaciones, videos y reflexiones personales.

La confirmación de su fallecimiento llegó a través de un emotivo mensaje publicado por su padre, Hércules Márquez Balderas.

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“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”, escribió en sus redes sociales.

La publicación rápidamente recibió miles de mensajes de apoyo y solidaridad para la familia.

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De qué murió la influencer Paola Márquez: la encontraron en su casa

Los mensajes que hoy llaman la atención

Tras conocerse la noticia, muchos seguidores comenzaron a revisar algunas de las publicaciones recientes de Paola Márquez.

Varias de ellas estaban relacionadas con su estado emocional y con los desafíos personales que enfrentaba en los últimos meses.

De acuerdo con información difundida por su familia, la influencer había hablado públicamente sobre dificultades relacionadas con la depresión y la ansiedad, situaciones que también había mencionado en diferentes contenidos compartidos con sus seguidores.

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Uno de los mensajes que más repercusión ha tenido fue publicado poco antes de su fallecimiento.

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“Son las cuatro treinta y siete de la mañana, no puedo dormir y sinceramente no sé dónde está mi cabeza últimamente. Estoy demasiado cansada de que un día yo esté feliz y al otro día completamente rota. Es difícil mostrarte ante las personas que realmente todo está bien cuando no lo está. Y solo para no dar explicaciones de cómo realmente te estás sintiendo”.

Las palabras despertaron numerosas reacciones después de que se conociera su muerte.

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Muchos usuarios señalaron que esas publicaciones reflejaban momentos complejos que estaba atravesando la joven creadora de contenido.