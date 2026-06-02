Fue al médico por sentir "atasco" en la garganta y reflujo; lo que hallaron fue terrible

Lo que parecía ser un problema común de garganta terminó revelando una condición poco frecuente que sorprendió incluso por los síntomas que provocaba.

Un hombre de 50 años decidió acudir al médico debido a un fuerte mal aliento que no desaparecía, una constante sensación de tener algo atrapado en la garganta y dificultades para tragar alimentos.

Aunque inicialmente los síntomas podían relacionarse con diferentes afecciones digestivas o respiratorias, los especialistas decidieron profundizar en la evaluación para encontrar el origen real del problema.



Puedes leer: Alerta en Suba por aumento de personas muertas por VIH; de las que más crece en Bogotá



El paciente también reportó episodios llamativos que venían ocurriendo desde hacía algún tiempo. Según explicó, en ocasiones se atragantaba mientras comía y, horas después, volvía a expulsar restos de alimentos sin presentar un episodio de vómito convencional.

Ante este panorama, el médico ordenó una radiografía de deglución con contraste, un examen utilizado para observar el recorrido que realizan los alimentos y líquidos a través del esófago.

Fue entonces cuando apareció el hallazgo que permitió explicar todo lo que estaba ocurriendo.

Publicidad

Los estudios mostraron una estructura anormal conocida como divertículo de Zenker, una condición poco común que afecta la parte superior del esófago.

Fue al médico por sentir "atasco" en la garganta y reflujo

Publicidad

¿Qué es el divertículo de Zenker?

El divertículo de Zenker es una especie de saco o bolsa que se forma en una zona específica de la pared del esófago. Debido a esa alteración anatómica, parte de los alimentos no sigue su trayecto habitual hacia el estómago.

En cambio, algunos restos de comida pueden quedar atrapados dentro de esa cavidad, acumulándose con el paso del tiempo.

Precisamente esa acumulación fue la responsable de varios de los síntomas que afectaban al paciente.

Los alimentos retenidos pueden permanecer allí durante horas e incluso más tiempo, generando olores desagradables debido a procesos de fermentación. Por esa razón, uno de los signos más frecuentes de esta condición es un mal aliento persistente que suele ser difícil de controlar mediante higiene oral convencional.

Además, la presencia de esa bolsa puede producir una sensación constante de cuerpo extraño en la garganta, como si algo estuviera bloqueando el paso normal de los alimentos.

Puedes leer: Joven recibe disparo "accidental" de una amiga policía; todo quedó grabado en video

Publicidad

Los síntomas que alertaron a los especialistas

El caso llamó la atención porque varios de los síntomas coincidían con los signos clásicos descritos para esta condición.

Entre ellos se encontraban:

