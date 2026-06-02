Joven recibe disparo "accidental" de una amiga policía; todo quedó grabado en video

Un hecho que ha generado una fuerte reacción en redes sociales ocurrió en Caracas, Venezuela, luego de que una joven de 22 años resultara herida en medio de un incidente registrado en las inmediaciones de una estación del Metro de la capital.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad comenzaron a circular rápidamente y han despertado múltiples preguntas sobre lo ocurrido.

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Según la información difundida por medios venezolanos, la joven fue identificada como Nairelis del Mar González Ávalo.

El caso se presentó en las cercanías de la estación Colinas de Bello Monte, donde la mujer se encontraba conversando con una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las autoridades señalaron que la oficial involucrada fue identificada como Siomary Clemencia Fernández Castillo.

Las grabaciones muestran a ambas mujeres hablando de manera tranquila en un espacio público. De acuerdo con los reportes preliminares, mientras sostenían la conversación, la uniformada manipuló su arma de reglamento.

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Segundos después ocurrió una detonación inesperada que sorprendió tanto a la funcionaria como a la joven que la acompañaba.

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Las imágenes que circulan en redes sociales permiten observar cómo ambas reaccionan inmediatamente tras el incidente. La joven se lleva una mano al abdomen y evidencia molestias, mientras la oficial muestra sorpresa por lo sucedido.

El video se ha convertido en uno de los temas más comentados del día entre usuarios venezolanos y personas de otros países que han visto la grabación.

Equipos de emergencia llegaron al lugar

Tras lo ocurrido, organismos de atención acudieron rápidamente a la zona para auxiliar a la joven. Bomberos y personal de Protección Civil activaron los protocolos correspondientes y brindaron atención inicial antes de coordinar su traslado a un centro médico.

Los reportes conocidos hasta ahora indican que Nairelis del Mar González Ávalo fue llevada al Hospital Domingo Luciani para recibir atención especializada. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre la evolución médica posterior al ingreso al centro asistencial.