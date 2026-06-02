Mujer, supuestamente "borracha", perdió el control y causó la muerte de un joven

Una mañana que transcurría con normalidad en el caserío de Barragán terminó marcada por una emergencia vial que dejó una persona fallecida, dos mujeres lesionadas y varias viviendas afectadas.

El hecho ocurrió este domingo 31 de mayo, sobre las 9:40 de la mañana, cuando una camioneta particular terminó saliéndose de su trayectoria y chocó violentamente contra inmuebles ubicados en este sector limítrofe entre Quindío y Valle del Cauca.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo involucrado corresponde a una camioneta de placas GSN-001 que era conducida por Érika Martínez Torres, de 51 años. Por razones que aún están siendo analizadas por los organismos competentes, la conductora perdió el control del automotor y terminó impactando contra la fachada de al menos dos viviendas.

El fuerte choque provocó momentos de angustia entre residentes y personas que se encontraban en la zona. La camioneta alcanzó a varios transeúntes que estaban cerca del lugar justo cuando ocurrió la emergencia.

La víctima fatal fue identificada como Víctor Alfonso Rodríguez Coy, de 28 años. Según el reporte entregado por las autoridades, el joven se encontraba en el sector cuando ocurrió el impacto. Inicialmente fue auxiliado y trasladado hacia el hospital Santander de Caicedonia, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció durante el traslado.

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La noticia generó conmoción entre familiares, amigos y habitantes de Barragán, una población que quedó impactada por la magnitud de lo sucedido.

Dos mujeres resultaron lesionadas

Además de la pérdida de Víctor Alfonso Rodríguez Coy, el accidente dejó dos mujeres heridas.

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Una de ellas fue identificada como Daniela Suárez Sepúlveda, de 21 años, quien caminaba por el sector en el momento en que la camioneta se salió de la vía. La otra persona lesionada fue la propia conductora del vehículo.

Ambas recibieron atención inicial en el lugar de los hechos y posteriormente fueron trasladadas al hospital local de Caicedonia para ser valoradas por personal médico.

Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre la evolución de sus condiciones de salud, mientras continúan bajo observación y seguimiento médico.

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Video muestra cómo ocurrió el impacto

Uno de los elementos que ahora forma parte de la investigación es una grabación captada por una cámara de seguridad instalada en la zona.

Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, muestran el momento en que la camioneta blanca ingresa a gran velocidad al sector donde funcionan varios establecimientos y viviendas. Segundos después, el vehículo termina impactando de forma directa contra una estructura tradicional construida en bahareque y teja.

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La fuerza del choque provocó importantes daños materiales en las edificaciones afectadas y generó una rápida reacción de residentes y organismos de emergencia que acudieron al lugar para prestar ayuda.

Las grabaciones también serán fundamentales para que los investigadores puedan reconstruir la secuencia de los hechos y establecer qué ocurrió durante los segundos previos al impacto.

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En redes sociales han surgido diferentes versiones sobre las posibles condiciones en las que se movilizaba la mujer al momento del accidente. Sin embargo, dichas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente y serán las investigaciones las que determinen si alguno de esos señalamientos tiene fundamento.