Carmen Villalobos rompe el silencio y habla de su separación: “Así de sencillo”

Carmen Villalobos decidió hablar de manera pública sobre el fin de su unión sentimental con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, tras una relación que se extendió por casi tres años, tanto es así que la barranquillera en un programa de Telemundo decidió contar su estado sentimental.

Durante el programa 'Al rojo vivo' de Telemundo, la protagonista de "Sin Senos Sí Hay Paraíso" se sinceró sobre su estado emocional actual y los motivos detrás de esta separación, noticia que sorprendió a sus seguidores debido a la unión que había entre la barranquillera y el venezolano.

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Cabe destacar que la noticia de su soltería se hizo pública a finales de enero de 2026, se conoció por algunos medios de comunicación que el proceso de separación inició hace un mes aproximadamente. Según las declaraciones de Oldenburg en un podcast previo, él fue quien tomó la decisión de terminar el noviazgo en noviembre de 2025.



¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre su separación con Frederik Oldenburg?

A lo largo del programa, Carmen Villalobos se mostró firme en su postura actual, indicando que se siente en paz con lo que entregó durante el tiempo que estuvieron juntos, además de agradecerle por las cosas que pudieron compartir.

"Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entregó a las personas... y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera", expresó la actriz, dando a entender que las razones del quiebre fueron lo suficientemente para no considerar una posible reconciliación entre ellos.

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Además, sentenció que para ella "los recuerdos se borran por completo" cuando alguien deja de formar parte de su presente, asegurando que no hay espacio en su vida para aquello que ya no está.

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¿Qué más comentó Carmen Villalobos en la entrevista?

Por otro lado, comentó sobre lo ocurrido el pasado 18 de abril durante las grabaciones de la nueva temporada de ‘Sin senos si Hay Paraíso’ , donde se presentó un ataque perpetrado por un hombre armado con un arma blanca resultó con el fallecimiento de tres personas.

Villalobos describió el incidente como algo "desgarrador y devastador", confesando que el dolor por la pérdida de sus compañeros aún permanece. Este evento traumático la ha llevado a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de la existencia.

"Hay que abrazar, estar en paz con la gente... porque tú no sabes cuándo va a ser tu último día", manifestó la actriz, quien ahora intenta vivir bajo una filosofía de mayor cercanía y gratitud con sus seres queridos y colegas, debido a lo ocurrido con los integrantes de la serie.

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