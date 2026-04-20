Manuela González revela conversación con integrante fallecido de Sin Senos Sí Hay Paraíso

La industria del entretenimiento atraviesa uno de sus momentos más complicados después del ataque del pasado 18 de abril en el set de grabación de Sin Seno Sí Hay Paraíso, en la localidad de Santa Fe, Bogotá, donde tres integrantes de la producción terminaron perdiendo la vida.

Ante este hecho, miles de celebridades se pronunciaron al respecto por medio de sus redes sociales, en los cuáles se destaca el testimonio de la actriz Manuela González, quien decidió romper el silencio para confesar detalles íntimos de su última conversación con una de las víctimas mortales del incidente.

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Recordemos que todo lo ocurrido fue provocado por José Cubillos García, de 23 años, en donde según los reportes y videos captados en cámara, el atacante agredió a Henry Alberto Benavides Cárdenas mientras este se encontraba en un momento de descanso, lo que provocó la reacción de integrantes del set.



Ante el ataque a traición, varios integrantes del equipo de producción intentaron intervenir, fue en ese momento donde Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de 18 años, sufrió heridas de gravedad que le arrebataron la vida poco después, situación que generó mucha consternación por lo ocurrido.

Manuel González y su conversación con Nicolás Perdomo de Sin Senos Sí Hay Paraíso

Por medio de sus redes sociales, la actriz Manuela González, recordó que alcanzó a compartir el set con Nicolás en proyectos anteriores, por lo cual, esta se mostró devastada por la noticia, expresando sentir un "dolor tan profundo" y un vacío que calificó como "insondable".

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También aprovechó la ocasión para compartir las últimas palabras que compartió el joven de 18 años, en donde se podía ver reflejado el gran cariño que le tenía a Nicolás esto debido a que era un gran profesional y buena persona, según lo que mencionó la actriz en sus redes sociales.

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"Te lo dije cuando terminamos de grabar y te lo repito ahora estés donde estés: Gracias por tu cariño y cuidado día tras día. Gracias por tu amabilidad y bonita energía. Gracias por cuidarnos tanto". La actriz aseguró que guardará su sonrisa y sus palabras como un "tesoro" y envió un abrazo de consuelo a la familia de Perdomo.

De igual forma, la actriz aprovechó para mandarle un mensaje a la familia del integrante de la producción de Sin Senos Si hay Paraíso: “Con un profundo gesto de solidaridad y respeto acompañó a las familias, amigos y al equipo de trabajo de los compañeros que fallecieron ayer. Les mando un abrazo de solidaridad en este momento tan difícil.”

Por otro lado, se conoció que figuras como Carmen Villalobos, Majida Issa y Carolina Gaitán también manifestaron su tristeza por lo ocurrido, además invitaron a las autoridades a estar más pendientes para que no ocurran más estas situaciones en sitios de producción.