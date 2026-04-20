Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN SET DE SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO
MADONNA EN COACHELLA
LINK PARA SACAR RUT
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / El delicado incidente que tuvo hombre que atacó producción de Sin senos sí Hay Paraíso

El delicado incidente que tuvo hombre que atacó producción de Sin senos sí Hay Paraíso

Las autoridades confirmaron que el sujeto tenía problemas de salud mental y un antecedente el día anterior de lo ocurrido.

Antecedente del hombre que atacó set de Sin seno si Hay Paraíso
El delicado incidente que tuvo hombre que atacó producción de Sin senos sí Hay Paraíso
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Continúan apareciendo detalles de lo ocurrido en el set de grabación de la exitosa serie 'Sin senos sí Hay Paraíso' en Bogotá, en esta ocasión las autoridades nacionales entregaron más información del hombre responsable. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, tras un consejo extraordinario de seguridad, dio a conocer al responsable del ataque que dejó un saldo de tres personas fallecidas.

Las autoridades comentaron durante este consejo de seguridad que el atacante, identificado como José Cubillos, de 24 años, ya había mostrado señales de alarma el viernes 17 de abril. Este se presentó en el Instituto Roosevelt con la aparente intención de solicitar una historia clínica.

Te puede interesar

  1. Equipo de producción Sin senos sí hay paraíso
    Equipo de producción Sin senos sí hay paraíso
    / FOTO: Instagram @beautiful.majii
    Judiciales

    Policía revela triste detalle de muertes en Sin senos sí hay paraíso; "Lo confundió"

  2. Elenco de serie Sin senos sí hay paraíso
    Elenco de serie Sin senos sí hay paraíso
    / FOTO: Captura de video
    Judiciales

    Revelan identidad de hombre que mató a integrantes de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá

Sin embargo, al proporcionar datos que no coincidían con los registros de la institución, el sujeto reaccionó de manera sumamente agresiva. Tanto es así que gracias a la pronta reacción de las autoridades se le terminó incautando un objeto cortopunzante y se le impusó un comparendo por su comportamiento violento.

Lastimosamente, a pesar de este antecedente inmediato, el hombre no fue detenido, una decisión que el secretario de Seguridad, César Restrepo, justificó señalando que los problemas de salud mental y comportamientos peligrosos se gestionan bajo el código de convivencia y no necesariamente con prisión.

¿Cómo fue el ataque en el set de Sin Senos si hay paraiso?

Todo comenzó el sábado 18 de abril, cuando Luis Cubillos regresó a la zona y, según registros de cámaras de seguridad, atacó sin mediar palabra a un miembro del equipo de producción que se encontraba junto a una reja, esto debido a que lo confundió con la persona que un día antes le negó el acceso.

La víctima fue herida por la espalda con un arma cortopunzante, sufriendo lesiones que le causaron la muerte horas más tarde. La hipótesis que maneja el general Giovanni Cristancho sugiere que el agresor pudo haber confundido al trabajador de la serie con un vigilante del Instituto Roosevelt, lo que habría desencadenado su reacción letal.

Publicidad

Puedes leer: Las dos hipótesis sobre ataque y muerte en grabación de Sin Senos sí hay paraíso en Bogotá

Al intentar socorrer a su compañero, otros integrantes del staff también fueron agredidos; uno de ellos perdió la vida y otro permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Por otro lado, Galán mencionó que este ataque no está vinculado ni con bandas criminales o un hurto organizado.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Sin senos sí hay paraíso revelan nombres de víctimas en Bogotá.jpg
    Sin senos sí hay paraíso revelan nombres de víctimas en Bogotá
    Foto Instagram: @sinsenossihayparaiso
    Bogotá

    Identifican a integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murieron en ataque en Bogotá

  2. Elenco de serie Sin senos sí hay paraíso
    Elenco de serie Sin senos sí hay paraíso
    / FOTO: Captura de video
    Judiciales

    Revelan identidad de hombre que mató a integrantes de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá

“Se trata de una agresión de una persona que tiene una situación, al parecer médica y de salud mental", declaró el mandatario. Además, se confirmó que Cubillos ya tenía una denuncia previa por amenazas, lo que refuerza el perfil violento del individuo y terminó ocasionando el ataque en el set de Sin Senos si hay paraiso.

Josué Cubillos momentos antes de atacar a la producción de Sin senos sí hay paraíso
Josué Cubillos momentos antes de atacar a la producción de Sin senos sí hay paraíso
/ FOTO: Captura de video

Por ahora, la producción de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso se encuentra de luto, mientras las autoridades distritales intentan explicar por qué una persona con tales niveles de peligrosidad y denuncias previas no estaba bajo un esquema de vigilancia o tratamiento más estricto.

Mira también: El motivo por el que habría iniciado el ataque contra los integrantes de Sin Senos Sí Hay Paraíso

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Sin senos sí hay paraíso

Homicidio

Bogotá