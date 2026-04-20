El delicado incidente que tuvo hombre que atacó producción de Sin senos sí Hay Paraíso

Continúan apareciendo detalles de lo ocurrido en el set de grabación de la exitosa serie 'Sin senos sí Hay Paraíso' en Bogotá, en esta ocasión las autoridades nacionales entregaron más información del hombre responsable. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, tras un consejo extraordinario de seguridad, dio a conocer al responsable del ataque que dejó un saldo de tres personas fallecidas.

Las autoridades comentaron durante este consejo de seguridad que el atacante, identificado como José Cubillos, de 24 años, ya había mostrado señales de alarma el viernes 17 de abril. Este se presentó en el Instituto Roosevelt con la aparente intención de solicitar una historia clínica.

Sin embargo, al proporcionar datos que no coincidían con los registros de la institución, el sujeto reaccionó de manera sumamente agresiva. Tanto es así que gracias a la pronta reacción de las autoridades se le terminó incautando un objeto cortopunzante y se le impusó un comparendo por su comportamiento violento.

Lastimosamente, a pesar de este antecedente inmediato, el hombre no fue detenido, una decisión que el secretario de Seguridad, César Restrepo, justificó señalando que los problemas de salud mental y comportamientos peligrosos se gestionan bajo el código de convivencia y no necesariamente con prisión.



¿Cómo fue el ataque en el set de Sin Senos si hay paraiso?

Todo comenzó el sábado 18 de abril, cuando Luis Cubillos regresó a la zona y, según registros de cámaras de seguridad, atacó sin mediar palabra a un miembro del equipo de producción que se encontraba junto a una reja, esto debido a que lo confundió con la persona que un día antes le negó el acceso.

La víctima fue herida por la espalda con un arma cortopunzante, sufriendo lesiones que le causaron la muerte horas más tarde. La hipótesis que maneja el general Giovanni Cristancho sugiere que el agresor pudo haber confundido al trabajador de la serie con un vigilante del Instituto Roosevelt, lo que habría desencadenado su reacción letal.

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Al intentar socorrer a su compañero, otros integrantes del staff también fueron agredidos; uno de ellos perdió la vida y otro permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Por otro lado, Galán mencionó que este ataque no está vinculado ni con bandas criminales o un hurto organizado.

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“Se trata de una agresión de una persona que tiene una situación, al parecer médica y de salud mental", declaró el mandatario. Además, se confirmó que Cubillos ya tenía una denuncia previa por amenazas, lo que refuerza el perfil violento del individuo y terminó ocasionando el ataque en el set de Sin Senos si hay paraiso.

Josué Cubillos momentos antes de atacar a la producción de Sin senos sí hay paraíso / FOTO: Captura de video

Por ahora, la producción de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso se encuentra de luto, mientras las autoridades distritales intentan explicar por qué una persona con tales niveles de peligrosidad y denuncias previas no estaba bajo un esquema de vigilancia o tratamiento más estricto.

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