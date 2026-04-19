Las dos hipótesis sobre ataque y muerte en grabación de Sin Senos sí hay paraíso en Bogotá

La grabación de Sin senos sí hay paraíso en el sector de Los Laches, en el centro de Bogotá, pasó de ser una jornada habitual a convertirse en un episodio de alta tensión.

El hecho, ocurrido el 18 de abril, dejó tres personas fallecidas, varios heridos y una investigación en curso que busca esclarecer qué ocurrió exactamente en medio del rodaje.

Lo que más ha llamado la atención no es solo la magnitud del suceso, sino las dos hipótesis que hoy dividen las versiones: por un lado, el relato de miembros del equipo de producción y, por otro, la postura oficial de las autoridades. Ambas coinciden en el desenlace, pero difieren en el origen del conflicto.



Sin senos sí hay paraíso: la hipótesis de un intento de robo

De acuerdo con testimonios entregados por integrantes del equipo de Sin senos sí hay paraíso, el hecho habría comenzado como un intento de hurto.

Según estas versiones, dos hombres armados con cuchillos se acercaron al lugar con la intención de apoderarse de un camión que transportaba equipos técnicos de la producción.

En ese contexto, el conductor del vehículo, identificado como Henry Benavidez, habría sido atacado en medio del intento de despojo. La reacción de otros miembros del equipo fue inmediata, intentando intervenir para frenar la situación. Sin embargo, el episodio escaló rápidamente y terminó dejando más víctimas.

Publicidad

Esta versión también sugiere que, durante el enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes fue retenido por personas presentes en el lugar, lo que habría derivado en su fallecimiento en medio del caos. Además, se habla de un segundo implicado que habría logrado escapar, un detalle que sigue siendo materia de verificación.



Sin senos sí hay paraíso: la versión oficial de las autoridades

En contraste, la Policía Metropolitana de Bogotá plantea una hipótesis distinta sobre lo ocurrido durante la grabación de Sin senos sí hay paraíso. Según el comandante, brigadier general Giovanni Cristancho, no se trató de un intento de hurto, sino de un “acto de intolerancia”.

La versión oficial indica que un hombre ajeno a la producción llegó al lugar y, “sin mediar palabra”, atacó a una persona en las inmediaciones de un parqueadero.

Publicidad

A partir de ese momento, quienes estaban en el sitio reaccionaron para intentar detenerlo, lo que desencadenó una confrontación que terminó con tres fallecidos, incluido el agresor.

Las autoridades también han señalado que el individuo involucrado habría tenido antecedentes de internamientos en centros especializados, un dato que forma parte de las líneas de investigación actuales.



Giro en el caso: capturas, videos y reconstrucción

El caso de Sin senos sí hay paraíso sigue abierto y bajo análisis de la Fiscalía y la Sijín. Hasta el momento, cuatro personas vinculadas a la producción han sido detenidas para determinar su participación en los hechos, especialmente en relación con posibles acciones de defensa durante el incidente.

Uno de los principales retos para los investigadores ha sido la falta de registros completos, debido a que varias cámaras de seguridad en la zona fueron alteradas. Aun así, se recopilan testimonios y material audiovisual que permita reconstruir minuto a minuto lo ocurrido.

Mientras tanto, uno de los heridos permanece en una unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado, lo que mantiene la atención sobre el desarrollo del caso.

El impacto en el entorno de Sin senos si hay paraíso ha sido inmediato. Actores y miembros del equipo han reaccionado con mensajes bajo la consigna “Silencio en el set”, reflejando el ambiente de duelo que rodea a la producción.

Publicidad

Por ahora, las dos hipótesis continúan en evaluación. La diferencia entre ambas versiones será clave para determinar responsabilidades y entender cómo una jornada de grabación terminó en uno de los episodios más impactantes para la industria audiovisual reciente en Bogotá.

Mira también: Número de la suerte de Martín Elías cayó en reconocida lotería; ¿volverá a caer?