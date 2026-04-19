Giro en caso en grabación de Sin senos sí hay paraíso; quería fuego para un cigarrillo

La grabación de Sin senos sí hay paraíso en el centro de Bogotá pasó de ser una jornada rutinaria a un escenario de caos en cuestión de minutos.

Las autoridades continúan reconstruyendo lo ocurrido el pasado 18 de abril en el sector de Los Laches, donde un hecho violento dejó tres personas fallecidas y varias más involucradas.

En medio de versiones cruzadas, la Fiscalía y la Policía avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar con precisión qué originó la riña durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso. Mientras tanto, nuevos relatos de testigos comienzan a dar luces sobre el inicio del altercado.



Sin senos sí hay paraíso: el momento en que inició la riña

De acuerdo con uno de los testimonios conocidos, todo habría comenzado durante un receso en las grabaciones. En ese momento, un hombre ajeno al equipo, descrito como habitante de calle, se acercó al lugar donde se encontraba la producción observando los equipos y al personal.

Tras retirarse por unos minutos, regresó y se dirigió hacia uno de los camiones de transporte técnico. Según la versión, el hombre habría pedido fuego para encender un cigarrillo. Sin embargo, al no obtener respuesta, la situación escaló de manera inesperada.

El relato señala que el individuo atacó por la espalda a uno de los conductores del equipo, provocando una reacción inmediata de quienes estaban en el lugar. Un integrante de la producción intentó intervenir para evitar que el agresor escapara, pero también resultó gravemente herido.

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“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano”, informaron las autoridades, confirmando la rapidez con la que se desarrolló el episodio.

Atención.

Tres personas muertas, un herido y cuatro capturados dejó un hecho de violencia registrado en la tarde de este sábado en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, a pocos metros de la vía Circunvalar, en jurisdicción del CAI de Los Laches.



De acuerdo con el brigadier… pic.twitter.com/BMHWdh5vjb — La FM (@lafm) April 19, 2026

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Sin senos sí hay paraíso: hipótesis y versión oficial

Mientras los testigos apuntan a una secuencia de hechos que inició con una interacción aparentemente cotidiana, la Policía Metropolitana de Bogotá ha sido enfática en su lectura preliminar del caso. El brigadier general Giovanni Cristancho aseguró que no se trató de un intento de hurto, sino de un “acto de intolerancia”.

Esta afirmación marca un giro en la interpretación de lo sucedido en Sin senos sí hay paraíso, alejándose de otras hipótesis iniciales. Además, se investiga la posible presencia de una segunda persona sospechosa en la zona, lo que ha llevado a las autoridades a revisar cámaras de seguridad y recopilar más evidencia.

Sin embargo, el proceso enfrenta dificultades. En el sector, varias cámaras habrían sido alteradas o vandalizadas, lo que complica la reconstrucción completa de los hechos. A pesar de ello, se busca establecer una línea de tiempo clara que permita entender cómo evolucionó la situación.

En paralelo, cuatro personas vinculadas a la producción fueron detenidas mientras se analiza si actuaron bajo un contexto de defensa ante la agresión.



Reacciones tras lo ocurrido en Sin senos sí hay paraíso

El impacto de lo sucedido en Sin senos sí hay paraíso trascendió el lugar de los hechos y generó una ola de reacciones en el mundo del entretenimiento. La actriz Carolina Gaitán fue una de las primeras en pronunciarse, compartiendo mensajes que reflejan el ambiente de duelo dentro del equipo.

“Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”, escribió en sus redes sociales, sumándose a una tendencia que rápidamente se replicó entre actores y técnicos.

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El caso continúa en investigación, mientras el rodaje permanece suspendido y el equipo intenta asimilar lo ocurrido. Las autoridades insisten en que será clave el análisis de testimonios y pruebas para esclarecer el origen exacto de la riña que marcó uno de los episodios más impactantes alrededor de Sin senos sí hay paraíso.

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