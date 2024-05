Reconocido actor de Sin senos no hay paraíso que fue atacado con ácido, pide plata en buses

La vida puede dar un giro de 180 grados en cualquier momento, nadie sabe lo que va a ocurrir y hay muchas personas que corren con la mala suerte de que su vida cambia para mal en un segundo. Un ejemplo de ello es el actor Luis Soler, quien era actor de televisión en Colombia.

El joven actor empezaba a figurar en varias producciones como 'Francisco el matemático', 'Tu voz estéreo' y en la que más se le recuerda es en 'Sin senos no hay paraíso'. Su carrera se movía interesantemente hasta un fatídico día en el que todo cambiaria para siempre.

Ataque con ácido

Fue en el año 2021 cuando la vida de Soler dio un giro total, cuando se encontraba caminando por la localidad de Chapinero en horas de la noche, aproximadamente sobre las 11:30 a.m., en ese momento fue interceptado por dos personas, quienes sin mediar palabra le rociaron un líquido en la cara, el cual le cayó en los ojos y se los 'apagó' de inmediato.

Publicidad

De acuerdo con lo que relató en el programa La Red, estos individuos lo robaron y lo abandonaron en el lugar, por lo que él como pudo llamó a su esposa, quien lo auxilió y llevó a un centro asistencial, donde al parecer por no recibir la atención oportuna, terminó perdiendo la vista.

Fue visto pidiendo plata en los buses

Publicidad

La desafortunada historia de Luis Soler no termina ahí, pues gracias a la discapacidad que derivó del ataque, quedando prácticamente ciego, su parte laboral se vio profundamente afectada y por ende la económica. Al parecer no tiene seguro médico y su tratamiento sería un trasplante de córnea, el cual no puede pagar.

De acuerdo con un periodista de Infobae, quien asegura ver al actor pidiendo plata en los buses, el actor habría tenido que acudir a esta práctica para poder subsistir. Esto es lo presuntamente dijo el actor: “Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida, sino subirme acá y pedirles que me den cualquier apoyo que les nazca. Desde hace un par de años me toca estar en esta situación porque no tengo trabajo, nadie me emplea y tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día. Yo era actor de televisión”.

Te puede interesar: Nuevo subsidio de vivienda en Bogotá