La Kalle Carolina Gaitán
Carolina Gaitán
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Giro en caso en grabación de Sin senos sí hay paraíso; quería fuego para un cigarrillo
Nuevas versiones apuntan a un episodio de intolerancia que desató la tragedia durante la grabación de Sin senos sí hay paraíso.
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Identifican a integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murieron en ataque en Bogotá
Consternación en la producción televisiva tras el fallecimiento de dos integrantes en medio de un hecho violento, uno de ellos tenía solo 18 años.
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Riña en rodaje de Sin senos sí hay paraíso deja 3 fallecidos; Carolina Gaitán afectada
La reconocida serie enfrenta un episodio trágico durante grabaciones, generando impacto entre actores y seguidores.
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Carolina Gaitán presenta al papá de su hijo, ¿quién es y en qué trabaja?
Tras el misterio sobre la identidad de su nuevo prometido y en medio de la celebración del babyshower, la actriz dejó ver al futuro padre de su hijo.
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Actriz Carolina Gaitán será mamá a sus casi 40 años, ¡derrite de ternura!
La talentosa actriz Carolina Gaitán no cabe de la felicidad al experimentar por primera vez la maternidad y así lo anunció con gran ternura al dar a conocer detalles de su embarazo.
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Así fue la trágica muerte de hermano de Carolina Gaitán: “Mi amor eterno”
Sé conocieron emotivas imágenes del hermano fallecido de la actriz Carolina Gaitán, quien conmovió con emotivas palabras.
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Carolina Gaitán derrite a fans posando con microscópico bikini; casi muestra la 'catalina'
La reconocida actriz paralizó a sus seguidores al posar de manera sensual frente a la cámara.
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Carolina Gaitán fue víctima de robo en el concierto de Bad Bunny
La cantante contó lo que sucedió mientras estaba en la zona VIP.
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Carolina Gaitán participará en los Premios Platino del Cine Iberoamericano
La cantante se siente orgullosa de representar a Colombia en el extranjero.
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Premios Óscar 2022: los mejores vestidos que brillaron en la alfombra roja
Carolina Gaitán y Sebastián Yatra entre los más elogiados durante la gala.