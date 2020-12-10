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La Kalle  / Carolina Gaitán

Carolina Gaitán

  • Sin senos sí hay paraíso revelan origen de la riña en Bogotá (2).jpg
    Sin senos sí hay paraíso revelan origen de la riña en Bogotá
    Fotos: Redes sociales
    Judiciales

    Giro en caso en grabación de Sin senos sí hay paraíso; quería fuego para un cigarrillo

    Nuevas versiones apuntan a un episodio de intolerancia que desató la tragedia durante la grabación de Sin senos sí hay paraíso.

  • Sin senos sí hay paraíso revelan nombres de víctimas en Bogotá.jpg
    Sin senos sí hay paraíso revelan nombres de víctimas en Bogotá
    Foto Instagram: @sinsenossihayparaiso
    Bogotá

    Identifican a integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murieron en ataque en Bogotá

    Consternación en la producción televisiva tras el fallecimiento de dos integrantes en medio de un hecho violento, uno de ellos tenía solo 18 años.

  • Sin senos sí hay paraíso tragedia en rodaje deja víctimas.jpg
    Sin senos sí hay paraíso tragedia en rodaje deja víctimas
    Foto: Instagram @lagaita
    Bogotá

    Riña en rodaje de Sin senos sí hay paraíso deja 3 fallecidos; Carolina Gaitán afectada

    La reconocida serie enfrenta un episodio trágico durante grabaciones, generando impacto entre actores y seguidores.

  • Carolina Gaitán actriz y cantante colombiana
    Carolina Gaitán actriz y cantante colombiana
    /Foto: Instagram @lagaita
    Farándula

    Carolina Gaitán presenta al papá de su hijo, ¿quién es y en qué trabaja?

    Tras el misterio sobre la identidad de su nuevo prometido y en medio de la celebración del babyshower, la actriz dejó ver al futuro padre de su hijo.

  • Carolina Gaitán, actriz colombiana
    Carolina Gaitán, actriz colombiana
    / FOTO: Instagram Carolina Gaitán
    Farándula

    Actriz Carolina Gaitán será mamá a sus casi 40 años, ¡derrite de ternura!

    La talentosa actriz Carolina Gaitán no cabe de la felicidad al experimentar por primera vez la maternidad y así lo anunció con gran ternura al dar a conocer detalles de su embarazo.

  • Carolina Gaitán, actriz colombiana
    Carolina Gaitán, actriz colombiana
    /Foto: Instagram @lagaita
    Farándula

    Así fue la trágica muerte de hermano de Carolina Gaitán: “Mi amor eterno”

    Sé conocieron emotivas imágenes del hermano fallecido de la actriz Carolina Gaitán, quien conmovió con emotivas palabras.

  • Carolina Gaitán, cantante y actriz colombiana
    Carolina Gaitán, cantante y actriz colombiana
    /Foto: Instagram Carolina Gaitán
    Farándula

    Carolina Gaitán derrite a fans posando con microscópico bikini; casi muestra la 'catalina'

    La reconocida actriz paralizó a sus seguidores al posar de manera sensual frente a la cámara.

  • 9439_La Kalle. Carolina Gaitán en hilo dental / Foto: Instagram
    “Diosa dorada”: Carolina Gaitán enseñó la manera más ardiente para broncearse
    La Kalle. Carolina Gaitán en hilo dental / Foto: Instagram
    Farándula

    Carolina Gaitán fue víctima de robo en el concierto de Bad Bunny

    La cantante contó lo que sucedió mientras estaba en la zona VIP.

  • 9439_La Kalle. Carolina Gaitán en hilo dental / Foto: Instagram
    “Diosa dorada”: Carolina Gaitán enseñó la manera más ardiente para broncearse
    La Kalle. Carolina Gaitán en hilo dental / Foto: Instagram
    Farándula

    Carolina Gaitán participará en los Premios Platino del Cine Iberoamericano

    La cantante se siente orgullosa de representar a Colombia en el extranjero.

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    Carolina Gaitán y Sebastián Yatra
    /Foto: AFP
    Farándula

    Premios Óscar 2022: los mejores vestidos que brillaron en la alfombra roja

    Carolina Gaitán y Sebastián Yatra entre los más elogiados durante la gala.