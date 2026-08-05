Atado cerca al río Fucha: así fue como encontraron a conductor de aplicación

Un conductor de aplicación vivió momentos de angustia luego de aceptar un servicio que terminó siendo una trampa en Bogotá. Gracias a un operativo de la Policía de Bogotá, el hombre fue localizado después de que los delincuentes lo intimidaran para quitarle su camioneta y lo abandonaran amarrado en una zona cercana al río Fucha.

El caso comenzó en la localidad de Los Mártires, donde el conductor recibió una solicitud de viaje a través de una aplicación. El destino registrado era la localidad de San Cristóbal y nada hacía pensar que detrás del recorrido se escondía un plan para despojarlo de su vehículo.

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Durante el trayecto, los supuestos pasajeros cambiaron el rumbo de la situación. Según la información conocida, intimidaron al conductor y tomaron el control de la camioneta. Después lo llevaron hasta una zona boscosa ubicada en las inmediaciones del río Fucha, donde lo dejaron atado de pies y manos antes de escapar con el automotor.



¿Cómo opera el falso servicio para robar vehículos en Bogotá?

La Policía de Bogotá explican que el falso servicio es una modalidad utilizada por personas que solicitan un viaje haciéndose pasar por usuarios comunes. Una vez el conductor acepta la carrera y llega a lugares con poca presencia de personas o alejados de la vigilancia, aprovechan el momento para cometer el hurto del vehículo y restringir la libertad de la víctima.

Eso fue justamente lo que ocurrió en este caso. Además de perder temporalmente su herramienta de trabajo, el conductor quedó inmovilizado en medio de la vegetación, sin posibilidad de pedir ayuda por sus propios medios.

Su rescate fue posible gracias a la reacción de varios ciudadanos que notaron una situación inusual en el sector. Las personas dieron aviso inmediato a la Policía de Bogotá y una patrulla llegó rápidamente hasta el lugar donde estaba el conductor, logrando ponerlo a salvo.

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Mientras los Policías de Bogotá atendían a la víctima, también iniciaron un operativo para recuperar la camioneta y ubicar a los responsables. Este caso ocurre en medio de un panorama que sigue preocupando a las autoridades en Bogotá.

Lo amarraron en una zona boscosa para quedarse con su camioneta pero el plan les salió mal.



Gracias a la denuncia ciudadana y al rastreo GPS, la Policía Nacional rescató a la víctima, recuperó el vehículo y capturó a uno de los presuntos responsables en el barrio #Restrepo. pic.twitter.com/dUQtXeUj9n — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 5, 2026

¿Cuántos vehículos fueron robados en Bogotá durante 2026?

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La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia confirmó que el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) registró 1.424 automóviles y 2.068 motocicletas hurtadas entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026. En total, durante ese periodo fueron reportados 3.492 vehículos robados en la capital.

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A pesar de las cifras registradoas, la entidad distrital indicó que el comportamiemto del delito muestra una tendencia a la reducción frente al mismo periodo del año anterior. Entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2025 se repotaron 3.900 vehículos hurtados, una cifra superior a los 3.492 casos contabilizados durante el mismo lapso de 2026.

El coronel Carlos Rodríguez Tavera, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, explicó que, una vez conocido el caso, se activó un plan de búsqueda apoyado en herramientas tecnológicas para localizar el vehículo robado.

La ubicación de la camioneta fue posible gracias al sistema de rastreo GPS que tenía instalado. Ese seguimiento permitió establecer que el automotor había sido llevado hasta un parqueadero público ubicado en el sector del Restrepo.

Cuando la Policía de Bogotá llegó al sitio, encontró que los implicados intentaban ocultar la camioneta para evitar que fuera localizada. La coordinación entre el monitoreo tecnológico y las labores de los policías permitió recuperar el vehículo antes de que fuera trasladado a otro lugar.

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Durante el procedimiento también fue capturado uno de los presuntos involucrados en los hechos. Posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso correspondiente.

La Policía de Bogotá reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para atender este tipo de situaciones. Las autoridades recordaron que cualquier actividad sospechosa puede ser reportada de inmediato a través de la línea 123, ya que los avisos oportunos permiten reaccionar con mayor rapidez y apoyar las labores de búsqueda cuando se presentan casos similares.