"Esto nos perseguirá": Duro relato del extranjero grabado con niño en un balcón de Bogotá

Hace poco más de un mes, la ciudad de Bogotá fue escenario de un suceso que rápidamente se volvió viral y generó una indignación colectiva.

Seguramente viste las imágenes: un hombre extranjero era grabado en un balcón junto a un menor de edad. Sin embargo, lo que parecía una denuncia ciudadana resultó ser una falsa acusación que cambió para siempre la vida de una familia que solo buscaba cumplir el sueño de la paternidad.

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Grant Gail, un ciudadano nacido en Estados Unidos, llegó a Colombia el pasado 6 de junio. No estaba aquí por turismo convencional; su motivo era profundamente personal.



Tras enfrentar varias pérdidas junto a su esposa y no poder tener hijos biológicos, la pareja decidió iniciar un proceso de adopción internacional.

Eligieron Colombia porque ambos crecieron en un entorno de cultura hispana y querían que sus hijos mantuvieran un vínculo fuerte con sus raíces de origen.

¿Qué pasó realmente en el balcón con el extranjero Grant Gail?

Lo que la grabación captó y lo que las redes sociales difundieron fue una interpretación errónea de un momento familiar.

Gail ha aclarado que, en ese instante, solo estaba intentando calmar al menor debido a un incidente previo que el niño había tenido con su hermano pequeño. Sin embargo, la comunidad malinterpretó la escena, asumiendo un caso de abuso que nunca ocurrió.

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El relato de Gail sobre lo que vivió después es aterrador. El hombre describe cómo pasó de ser un padre en proceso de adopción a un objetivo de la justicia por mano propia.

"Sentí miedo cuando me sacaron a toda prisa, escoltado por la Policía, a través de la turba que esperaba y quería matarme", confesó.

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Durante su traslado a la comisaría, Gail recuerda que le cubrieron el rostro y solo podía ver el suelo y los pies de la gente que intentaba darle patadas en la cara mientras lo metían a la fuerza en una camioneta policial.

Las primeras 48 horas tras su detención fueron de total confusión. Grant no lograba comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo ni por qué las decisiones de personas desconocidas estaban destruyendo el bienestar de su familia de forma tan drástica.

¿Cómo se demostró la inocencia del estadounidense en Bogotá?

La resolución del caso llegó gracias a los testimonios directos de quienes estuvieron presentes en el apartamento. El testimonio del niño involucrado fue fundamental, ya que él mismo explicó a las autoridades que su padre adoptivo lo estaba auxiliando y no agrediendo.

Asimismo, la hija mayor de la familia entregó su relato, confirmando la versión de Gail.

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A pesar de que la justicia y la verdad se establecieron con claridad, las secuelas para Gail y su familia son profundas.

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"Esto nos perseguirá toda la vida y nunca terminará realmente", aseguró el extranjero, refiriéndose al estigma y al trauma de haber estado cerca de la muerte por un malentendido.

Aun con el dolor de lo sucedido, Grant Gail mantiene un mensaje de gratitud hacia la Policía Nacional, reconociendo que su intervención fue clave para garantizar el debido proceso y salvar su vida.

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Actualmente, la familia espera seguir fortaleciendo sus lazos bajo principios de amor y respeto, con el deseo de que sus hijos crezcan con éxito y nunca olviden el país del que provienen, a pesar de los amargos momentos vividos en Bogotá.