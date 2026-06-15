Giro en caso de supuesto abuso en balcón de Bogotá; niño habría contado qué ocurrió

Un caso que generó conmoción en Bogotá durante los últimos días podría tomar un rumbo diferente tras conocerse los primeros resultados de las entrevistas realizadas al menor involucrado.

La investigación por el presunto abuso denunciado por residentes del sector de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, continúa en curso mientras las autoridades analizan testimonios, exámenes especializados y demás elementos probatorios recopilados durante las últimas horas.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre una situación que observaron desde un apartamento ubicado en el norte de la capital. La preocupación de la comunidad derivó en una rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Sijín, la Fiscalía y entidades de protección de la niñez, que realizaron un operativo en el inmueble y pusieron bajo custodia a un ciudadano estadounidense.



Durante el procedimiento fueron encontrados tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años, quienes posteriormente quedaron bajo protección institucional mientras avanzan las verificaciones correspondientes.



Abuso: la declaración del menor habría cambiado el panorama

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación surgió después de que el menor involucrado participara en entrevistas forenses realizadas por especialistas.

De acuerdo con información conocida durante el proceso, el niño habría explicado que se encontraba molesto por una situación relacionada con un juguete y que el hombre que aparecía con él en el balcón lo llevó hasta ese lugar con la intención de tranquilizarlo.

Según fuentes citadas en las primeras indagaciones, el menor identificó al ciudadano extranjero como una figura paterna dentro de su entorno y aseguró que la situación observada por los vecinos no habría ocurrido de la manera inicialmente interpretada.

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Estas declaraciones han sido incorporadas al expediente y ahora forman parte del conjunto de pruebas que deberán ser valoradas por la Fiscalía junto con los resultados médicos y psicológicos practicados a los menores.

Sin embargo, las autoridades han insistido en que la investigación sigue abierta y que ninguna hipótesis ha sido descartada hasta contar con todos los elementos técnicos y científicos necesarios.

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El caso de Bogota: un extranjero, no confirman datos, estaba con un menor de 6 años en un balcón de un AIRBNB, una mujer denunció un abuso, por suerte la gente se unió; de ahi se llevaron a tres menores y una mujer.



Ahora harán estudios médicos y entrevistas. pic.twitter.com/SH5QDhnZ9H — Poirot (@Argenpoirot) June 15, 2026

Abuso: exámenes y pruebas continúan bajo análisis

Otro punto clave dentro del caso de presunto abuso corresponde a las valoraciones interdisciplinarias realizadas por especialistas de salud y protección infantil.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte confirmó que los tres menores recibieron atención médica, psicológica, psiquiátrica y social siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Además, se llevaron a cabo entrevistas especializadas y exámenes médico-legales cuyos resultados fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó que las valoraciones preliminares permitieron descartar inicialmente escenarios relacionados con violencia física, aunque aclaró que las investigaciones continúan para revisar todos los aspectos del caso.

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Mientras tanto, los tres menores permanecen bajo protección institucional dentro del proceso de restablecimiento de derechos.

El proceso de adopción también hace parte de la investigación

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Otro de los elementos que ha llamado la atención de las autoridades es la relación existente entre el ciudadano extranjero y los menores encontrados en el apartamento.

Información entregada por entidades involucradas en el proceso señala que el hombre y su pareja estarían participando en un procedimiento de adopción internacional relacionado con los tres niños hallados en la vivienda.

Precisamente por esta razón, la Fiscalía, el ICBF y la Procuraduría adelantan verificaciones para determinar las condiciones en las que se desarrollaba dicho proceso y establecer si existían todas las autorizaciones correspondientes.

Mientras se conocen los resultados definitivos de Medicina Legal y demás análisis técnicos, la investigación por el presunto abuso continúa avanzando.

Las autoridades reiteraron que serán las pruebas científicas, los testimonios y las valoraciones especializadas las que permitan esclarecer completamente lo ocurrido en el apartamento del sector de Usaquén que mantiene la atención de la opinión pública.