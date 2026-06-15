Capturan a extranjero señalado de abusar de niño de 6 años; Policía evitó que lo lincharan

Una rápida reacción ciudadana y la intervención de las autoridades permitieron la captura de un extranjero señalado de protagonizar un delicado episodio que involucró a un niño de seis años en el norte de Bogotá.

El caso, ocurrido en el exclusivo sector de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, generó una fuerte conmoción entre los residentes del sector, quienes alertaron a la Policía tras observar una situación que consideraron alarmante desde un apartamento arrendado por medio de una plataforma de hospedaje temporal.

La actuación conjunta de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Sijín y entidades de protección a la niñez permitió rescatar a tres menores de edad que se encontraban dentro del inmueble y poner bajo custodia al ciudadano señalado por estos hechos.



Extranjero fue capturado tras alerta de los vecinos

De acuerdo con la información conocida, varios habitantes del sector comenzaron a notar movimientos extraños en uno de los balcones del edificio ubicado en la calle 106A con carrera 19.

Algunos testigos señalaron que observaron una situación preocupante relacionada con un menor de edad, lo que provocó llamados de auxilio y una rápida movilización de la comunidad.

Los gritos de los residentes alertaron a más personas y motivaron la denuncia inmediata ante las autoridades. Según los relatos recopilados, la reacción ciudadana fue determinante para que la fuerza pública llegara en cuestión de minutos al lugar.

Una vez en el edificio, los uniformados realizaron un operativo para verificar la situación y garantizar la seguridad de los menores que permanecían dentro del apartamento. Durante el procedimiento fue capturado el extranjero, identificado por Migración Colombia como un ciudadano estadounidense que había ingresado al país el pasado 6 de junio en calidad de turista.

Publicidad

¿Que hacer con este depravado 🤦🤦?



En Bogotá, Colombia, hoy por la tarde un extranjero de 33 años fue captado en video abusando de un niño de unos 6 años en el balcón de un conjunto residencial (edificio Niido, calle 106A con carrera 19).



Varios testigos gritaron ¡abusador,… pic.twitter.com/XQVfQrDrN1 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 15, 2026

La tensión en el sector aumentó cuando decenas de personas se congregaron en los alrededores del inmueble exigiendo respuestas y para intentar golpearlo. La Policía tuvo que reforzar el esquema de seguridad para evitar que el detenido fuera agredido mientras era trasladado a las instalaciones correspondientes.

Publicidad

El extranjero quedó bajo investigación mientras tres menores reciben atención

Tras la intervención de las autoridades, el niño de seis años fue trasladado a un centro médico para recibir valoración integral. Asimismo, otros dos menores de 4 y 15 años que se encontraban en el apartamento también fueron llevados a instituciones especializadas para verificar su estado de salud y garantizar su protección.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que los tres menores quedaron bajo acompañamiento de equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de Defensoría de Familia, psicología y trabajo social.

Las autoridades también iniciaron una serie de verificaciones para establecer cuál era la relación entre el extranjero y los menores encontrados en el inmueble, así como determinar todas las circunstancias que rodearon el caso.

Mientras tanto, la Fiscalía asumió el proceso correspondiente para avanzar en la investigación y esclarecer plenamente los hechos denunciados por la comunidad.

El caso reabre el debate sobre controles migratorios y protección infantil

Publicidad

La captura del extranjero también generó llamados por parte de residentes y autoridades para revisar posibles antecedentes y verificar las actividades que desarrollaba en Colombia.

Migración Colombia confirmó la nacionalidad del detenido y anunció que colaborará con las investigaciones para determinar todos los detalles relacionados con su permanencia en el país.

Publicidad

Por su parte, funcionarios del Distrito acompañaron el procedimiento y respaldaron las acciones de protección adelantadas en favor de los menores. Las autoridades reiteraron que la prioridad es garantizar el bienestar de los niños involucrados y avanzar con celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Mira también: Papá de joven acusado de abuso en Usme dice cómo inició todo: "Juego en el parque"