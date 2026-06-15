Revelan fuertes detalles de caso de extranjero que habría abusado a un niño en un balcón

Nuevos elementos continúan saliendo a la luz sobre el caso del extranjero capturado en el norte de Bogotá luego de una alerta ciudadana que permitió la intervención inmediata de las autoridades.

El procedimiento, ocurrido en el sector de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, derivó en el rescate de tres menores de edad y abrió múltiples líneas de investigación relacionadas con la permanencia del ciudadano estadounidense en Colombia y su vínculo con los niños encontrados en el inmueble.

El hecho generó una fuerte reacción entre los residentes del sector, quienes dieron aviso a la Policía tras observar una situación que consideraron preocupante desde un apartamento ubicado en un edificio residencial de la calle 106A con carrera 19. Gracias a la denuncia oportuna, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Sijín llegaron al lugar para verificar lo sucedido.

Extranjero llegó a Colombia días antes del operativo

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que el extranjero había ingresado al país el pasado 6 de junio en calidad de turista, según confirmó Migración Colombia. Apenas unos días después de su llegada, quedó en el centro de una investigación que hoy mantiene la atención de las autoridades nacionales.

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Durante el operativo, los uniformados encontraron en el apartamento a tres menores de edad cuyas edades oscilan entre los 4 y los 15 años. También fueron ubicadas varias mujeres adultas que permanecían en el inmueble y que posteriormente recibieron acompañamiento institucional.

La rápida actuación de los organismos de protección permitió trasladar a los menores a centros especializados para realizar valoraciones integrales y activar las rutas de restablecimiento de derechos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que los niños quedaron bajo seguimiento de profesionales en psicología, trabajo social y Defensoría de Familia.

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Mientras tanto, el extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las verificaciones de identidad, antecedentes y demás elementos necesarios dentro del proceso investigativo.

Extranjero estaría vinculado a un proceso de adopción

Otro de los aspectos que ha generado interés es la información relacionada con un presunto proceso de adopción que involucraría al menor de seis años hallado en el lugar. Sin embargo, las autoridades han pedido prudencia mientras avanzan las investigaciones y se verifican todos los detalles.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó que el procedimiento de adopción mencionado estaría siendo adelantado por una institución especializada autorizada para realizar adopciones internacionales. Asimismo, aclaró que el caso de protección relacionado con el menor era atendido por una Comisaría de Familia y no directamente por una Defensoría del ICBF.

"Todos los datos tienen reserva legal", recordó la funcionaria, quien también señaló que otras entidades estatales participan en el acompañamiento del proceso para garantizar transparencia y protección de los derechos de los menores.

El caso de Bogota: un extranjero, no confirman datos, estaba con un menor de 6 años en un balcón de un AIRBNB, una mujer denunció un abuso, por suerte la gente se unió; de ahi se llevaron a tres menores y una mujer.



Ahora harán estudios médicos y entrevistas. pic.twitter.com/SH5QDhnZ9H — Poirot (@Argenpoirot) June 15, 2026

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De acuerdo con la información conocida hasta ahora, una de las prioridades de las autoridades consiste en establecer cuál era exactamente la relación entre el ciudadano extranjero y los tres menores encontrados dentro de la vivienda.

La reacción ciudadana fue clave en el caso del extranjero

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Las versiones recopiladas indican que fueron los vecinos quienes activaron la alerta al observar movimientos que consideraron inusuales desde uno de los balcones del edificio. Los llamados de auxilio y las grabaciones realizadas por residentes permitieron acelerar la llegada de la fuerza pública.

La situación generó momentos de alta tensión en el sector. Decenas de personas se congregaron en las inmediaciones del inmueble exigiendo respuestas, lo que obligó a las autoridades a reforzar la seguridad durante el traslado del detenido para evitar cualquier agresión colectiva.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que distintas dependencias del Distrito acompañaron el procedimiento y reiteró que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.

Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando pruebas, testimonios y elementos técnicos para esclarecer completamente el caso. Mientras avanzan las diligencias, el extranjero permanece bajo custodia y los menores continúan recibiendo acompañamiento especializado por parte de las entidades encargadas de su protección.

El caso sigue en desarrollo y las autoridades han insistido en la importancia de esperar los resultados oficiales de la investigación para establecer con precisión cada una de las circunstancias que rodearon este hecho que ha generado gran impacto en Bogotá.

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